«Доктор Хаус»: що станеться в 19 і 20 серіях (анонс)

Сьогодні о 23:00 на телеканалі СТБ вийдуть 19 і 20 серії фільму «Доктор Хаус». Головний герой ― геніальний діагност, що володіє сильною натурою, часто порушує загальноприйняті норми і обстоює свої принципи лікування. Хаус очолює діагностичне відділення в навчальній лікарні. Через деякі особливості характеру його не можна назвати улюбленцем пацієнтів і колег ― він замкнутий, різкий і цинічний, схильний до бунтарства й мізантропії, але при цьому він профі. Що ж станеться в 19 і 20 серіях фільму «Доктор Хаус»?

У 19 серії в лікарні епідемія менінгіту, і Кадді дає годину Хаусу і його команді, щоб поставити діагноз 12-річній дівчинці, чиї симптоми здаються Хаусу незвичайними. Хаус намагається повернути Кемерон у команду.

Хаус грубо розмовляє з хворим, і той падає біля його ніг. Щоб зупинити безперервні напади, команді доведеться розкрити секрети дивного способу життя пацієнта і його загадкової подруги. Лікарня схвильована чутками про побачення Хауса і Кемерон. У клініку приходить літня пара, у якої проблеми з віагрою.

У ролях: Г’ю Лорі, Ліза Еделстайн, Омар Еппс, Роберт Шон Леонард, Дженніфер Моррісон, Джессі Спенсер, Боббін Бергстром, Пітер Джейкобсон, Олівія Вайлд та ін.

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