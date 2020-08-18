Коли День Незалежності України в 2020 році? Відповідь на це питання дуже часто шукають в інтернеті. Однак все дуже просто, адже дата святкування стала – День Незалежності України щороку відзначається 24 серпня. 2020 року свято припадає на понеділок, тому на українців чекає додатковий вихідний у цей день. Про історію свята, а також про те, як збираються провести цей день зірки телеканалу СТБ, – в матеріалі.

Історія свята День Незалежності України

Вперше День Незалежності України відзначили 16 липня 1991 року – в річницю прийняття Декларації про державний суверенітет України Верховною Радою УРСР. У постанові «Про День проголошення незалежності України» було зазначено:

«З огляду на волю українського народу та його одвічне прагнення до незалежності, підтверджуючи історичну вагомість прийняття Декларації про державний суверенітет України 16 липня 1990 року, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки постановляє: Вважати день 16 липня Днем проголошення незалежності України і щорічно відзначати його як державне загальнонародне свято України».

Однак пізніше виникла потреба перенести дату на 24 серпня 1991 року. Саме цього дня Верховна Рада Української РСР прийняла «Акт проголошення незалежності України». Потім він був підтверджений на всеукраїнському референдумі 1 грудня 1991 року і змінив історію країни назавжди. Відтоді Україна була проголошена незалежною і суверенною державою.

2020 року нашій країні виповниться 29 років.

Як проведуть День Незалежності України обличчя телеканалу СТБ

Народний адвокат і ведучий проєкту «Один за всіх» Михайло Присяжнюк традиційно відправиться з сім’єю на парад. Для чоловіка з самого дитинства День незалежності особливе свято, адже чоловік народився в родині юристів. Його мати брала участь у написанні Конституції України, а батько займався реабілітацією репресованих українських дисидентів. Тому це свято символізує для сім’ї Присяжнюків можливість бути вільними, незалежними, але і відповідальними за своє майбутнє!

Ведуча програми «Вікна-новини» Ольга Кучер розповіла, як збирається провести День незалежності:

Більше на тему: Недорогий відпочинок на морі в Україні: список місць

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ.