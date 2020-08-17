Учасники другого сезону романтичного проєкту «Наречена для тата» Вікторія Гончаренко і Григорій Липовецький одружилися. Пара уклала шлюб 15 серпня 2020 року. Всі подробиці читайте в матеріалі.

Пара зіграла весілля 15 серпня в рідному місті Вікторії — Сумах. Гостей на святі було близько 50 – тільки рідні і близькі.

«Хвилювалася дуже! Мені хотілося, щоб весілля було таким, як я його намалювала у себе в голові. Щоб все сподобалося нашим гостям. І під час вимови клятви шалено хвилювалася. На щастя, все пройшло, як я і мріяла», — розповіла щаслива наречена.



У своїй клятві Гриша пообіцяв найголовніше — докласти максимальних зусиль, щоб зробити улюблену щасливою.

Своє майбутнє новоспечена сім’я бачить в Ізраїлі. А поки готуються необхідні документи для переїзду, молодята планують трохи відпочити в сонячній Одесі. Хоча, як зізнається сама Вікторія, переїздити в нову країну їй трохи страшно.

«Переїжджати страшно. Інша країна, інший менталітет, інші люди. Це як почати життя з нового аркуша. Та головне, що в мене є мій чоловік, моя підтримка, опора і захист. Із ним мені нічого не страшно».

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Нагадаємо, Григорій Липовецький і Вікторія Гончаренко познайомилися в другому сезоні проєкту «Наречена для тата», за підсумками якого вирішили залишитися разом.

Зближення Вікторії з Григорієм і його двома дочками відбувалося поетапно. Більш того, старша дитина в сім’ї — Марина — всіма своїми словами і діями давала зрозуміти, що Віті буде дуже несолодко. Хоч би що робила героїня, дівчинка ставила бар’єр. Гришу така ситуація пригнічувала — йому було важливо, щоб жінка, яка буде поруч із ним, могла знайти спільну мову з його дівчатками. Але, як пізніше розповіла Марина, їй просто потрібен був час, щоб притертися. Між Вітою і дівчатками налагодились теплі дружні взаємини.

Незважаючи ні на що, пара зуміла подолати всі негаразди і побудувати теплі гармонійні стосунки.

Нагадаємо, в першому сезоні «Наречена для тата» кохання знайшли Юрій Шпилька і Тетяна Сириця. Після проєкту дівчина переїхала з Черкас до села Майданівка, пара зіграла весілля, а пізніше Таня народила первістка, якого подружжя назвало Артуром. Тепер молоді батьки виховують двох синів — Юру (дитини від першого шлюбу Юрія) і Артурчика.

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Редакція сайту STB.UA від щирого серця вітає молодят і зичить їм великого щастя і взаєморозуміння.

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