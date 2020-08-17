Сангрія: класичні рецепти від учасника «МастерШеф»
17.08.2020
Сангрія — іспанський охолоджуючий напій, рецепт якого народився більше чотирьох століть назад. Традиційно вважається, що для приготування напою потрібно використовувати червоне вино та фрукти. Але учасник «МастерШеф. Професіонали» Шева Дімарик знає цікаві рецепти сангрії.
Біла сангрія
Інгредієнти:
- Пляшка білого вина — 1 шт.
- Пляшка лимонаду — 1 шт.
- Бренді або віскі — 1 стакан
- Персик — 1 шт.
- Яблуко — 1 шт.
- Апельсин — 1 шт.
- Цукор — 2 ст. л.
- Щіпка кориці
Спосіб приготування:
- Нарізати фрукти на шматочки, засипати їх цукром і залити бренді або віскі. Поставити суміш в холодильник на 12 годин.
- Залити фрукти вином, додати лимонад, корицю та кубики льоду.
Ігриста сангрія
Інгредієнти:
- Пляшка білого ігристого вина — 1 шт.
- Бренді — 125 г
- Апельсиновий лікер — 125 г
- Гроно білого винограду
- Апельсин — 1 шт.
- Лимон або грейпфрут — 1 шт.
- Цукор — 2 ст. л.
Спосіб приготування:
- Нарізати цитрусові кружками, додати виноград, засипати фрукти цукром.
- Залити фрукти лікером та бренді.
- Перед подачею перемішати і додати лід.
Рожева сангрія
Інгредієнти:
- Лайм — 2 шт.
- Тростинний цукор — 2 ст. л.
- М’якоть кавуна — 500 г
- Апельсиновий лікер — 160 мл
- Пляшка рожевого сухого вина — 1 шт.
- Лимонад — 1,25 л
Спосіб приготування:
- М’якоть кавуна та лайм порізати на тонкі шматочки, перекласти в графин.
- Додати цукор і апельсиновий лікер. Перемішати, залишити суміш на 30 хвилин.
- Додати вино та лимонад. Потім акуратно перемішати і розлити по келихах.
Бузкова сангрія
Інгредієнти:
- Біле вино — 150 мл
- Лікер з лохини — 20 мл
- Бузковий сироп — 20 мл
- Квіти бузку — за смаком
- Лід — за смаком
Спосіб приготування:
- Всі інгредієнти додати в шейкер, інтенсивно потрясти.
- Перелити у склянки і додати лід.
Сангрія з лікером Curacao
Інгредієнти:
- Пляшка сухого червоного вина — 1 шт.
- Лікер Curacao — 10 мл
- Свіжі фрукти — 600 г
- Свіжі ягоди — 300 г
- Апельсин — 1 шт.
- Грейпфрут — 1 шт.
- Кориця — 1 шт.
- Зірочка бадьяна — 1 шт.
Спосіб приготування:
- Цитрусові нарізати кружальцями разом зі шкіркою.
- Нарізати всі сезонні фрукти часточками, видаливши кісточки.
- Скласти всі інгредієнти в глек. Залити їх вином, додати лікер та накрити плівкою.
- Поставити у холодильник мінімум на 2 год.
- Подавати сангрію з великою кількістю льоду.
Біла сангрія з лікерами
Інгредієнти:
- Сухе біле вино — 150 мл
- Персиковий лікер — 10 мл
- Чорносмородиновий лікер — 10 мл
- Яблуко — 1 шт.
- Лайм — 1 шт.
- Апельсин — 1 шт.
- Полуниця — 1 шт.
Спосіб приготування:
- Нарізати фрукти часточками.
- Змішати вино і лікери, додати по часточці кожного фрукта.
- Дати постояти 20-30 хв.
- Перелити у келих, на 3/4 наповнений льодом.
Сангрія з вишнею
Інгредієнти:
- Лимон — 1 шт.
- Вино червоне сухе — 750 мл
- Персики — 6 шт.
- Вишня — 500 г
- Бренді — 5 ст. л.
- Вода — 300 мл
- Апельсин — 1 шт.
- Цукор — 250 г
Спосіб приготування:
- Насипати цукор в ківш і влити туди 300 мл води.
- Зняти цедру з лимона і апельсина, додати її в воду. Поставити на невеликий вогонь та довести до кипіння. Потім збільшити вогонь і кип’ятити п’ять хвилин.
- Перелити суміш в глечик, заховати в холодильник до наступного дня.
- Персики розрізати навпіл. Видалити кісточки з вишень та персиків. Нарізати м’якоть фруктів і ягід часточками. Помістити все в контейнер і поставити в холодильник.
- Додати в сироп вино та бренді.
- Перед подачею розкласти фрукти по склянках, влити алкоголь і сироп.
Сангрія з бананом і динею
Інгредієнти:
- Пляшка вина Піно-Нуар — 1 шт.
- Жменя виноградин
- Персики — 2 шт.
- Диня — 2 часточки
- Банан — 1 шт.
- Лимон — 1 шт.
- Цукор — за смаком
- Лід
Спосіб приготування:
- Фрукти помити і нарізати великими шматочками.
- Змішати всі інгредієнти, залити суміш вином.
- Подавати напій охолодженим.
Ананасова сангрія
Інгредієнти:
- Пляшка сухого білого вина — 1 шт.
- Горілка — 180 мл
- Ананасовий сік — 150 мл
- Будь сироп — 1/2 склянки
- Апельсин — 1 шт.
- Ананас — 1 шт.
- Пляшка газованої води — 1 шт.
Спосіб приготування:
- У великий глек налити вино, горілку, ананасовий сік та сироп. Добре перемішати.
- Нарізати фрукти часточками. Додати їх в суміш і накрити. Поставити в холодильник мінімум на 2 години.
- Подавати з льодом, додавши газовану воду.
Безалкогольна сангрія
Інгредієнти:
- Консервовані персики — 200 г
- Груші — 1 шт.
- Лимон — 1 шт.
- Апельсин — 2 шт.
- Виноградний сік — 1 л
- Свіжа м’ята — 5 г
- Пляшка газованої води — 1 шт.
Спосіб приготування:
- Охолодити газовану воду. Нарізати лимон і апельсин часточками.
- Нарізати персик та грушу великими шматочками, попередньо очистивши від кісточок і насіння. А також нарізати листочки м’яти тонкими смужками.
- На дно графина викласти м’яту, потім цитрусові та фрукти.
- Налити в графин виноградний сік і перемішати. Дати напою настоятися в холодильнику 30 хвилин.
- Перед подачею влити в сангрію охолоджену газовану воду.
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