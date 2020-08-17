Соковите, ніжне м’ясо з пилу-жару, яке так і манить своїми чудовими запахами і апетитним виглядом, зможе закохати в себе всіх. Про те, як не зробити зі свого шашлику пересмажений черевик і приготувати дійсно дивовижний шедевр, читачам телеканалу СТБ по секрету розповів учасник проекту «МастерШеф. Професіонали» Алік Мкртчян. Читайте рецепти шашликів, які здивують кожного!

Шашлик з індички

Коли народжувалася ідея замаринувати індичку для шашлику, в голові відразу виникав протест проти майонезу, який я, людина кавказької крові, категорично не хотів використовувати!

Я вважаю, що ідеальний шашлик з індички – це стегно, очищене від шкіри і кістки, та грудка 50/50. А тим, хто на дієті, ідеально підійдуть шматочки з філе, які після прожарювання буде легко впізнати за світлим кольором і більш щільною структурою!

На 3 кг готового шашлику вам знадобиться:

філе індички – 2,5 кг

стегна (видалити кістку і шкіру) – 3 кг

ріпчаста цибуля – 0,8 кг

помідор – 0,8 кг

сіль

перець червоний гострий

перець червоний паприка

мускатний горіх

гірчиця діжонська – 0,3 кг

Спосіб приготування:

М’ясо нарізати великими кубиками. Всі інгредієнти добре перемішати, нарізавши цибулю і помідор тонкими півкільцями. Отриману суміш поставити в холодильник на 4—5 годин або використовувати вакуумний пакет для прискорення маринування м’яса. Для смаження шашлику вам треба буде заздалегідь підготувати хороший жар, а саме вугілля повинне як слід розігрітися, але обов’язково – без місць займання. Нанизувати м’ясо на шампур потрібно чітко по всій довжині, щоб м’ясо просмажилося рівномірно.

Шашлик смажимо до гарної скоринки, а цибулю і помідор разом з маринадом краще викинути. Завдяки гарному жару шашлик буде готовий вже через 20 хвилин!

Шашлик по-кавказьки зі свинини

Для шашлику з свинини найчастіше я використовую три види частин з туші. Це 1/3 шиї, 1/3 битка, 1/3 вирізки.

На 3 кг готового шашлику вам знадобиться:

шия – 1,3 кг

биток – 1,3 кг (можна на ребрі)

філе – 1,3 кг

цибуля біла ріпчаста – 1 кг

кінза свіжа – 0,1 кг

базилік – 0,1 кг

чебрець свіжий – 0,1 кг

сіль і чорний перець за смаком

Я рекомендую свинину нарізати великими шматками, цибулю – півкільцями, а всю зелень – як на салат. Розподіліть м’ясо на столі одним шаром, а потім посоліть, поперчіть, посипте зеленню, цибулею і гарненько перемішайте шашлик. Покладіть м’ясо в каструлю настоюватися. Також рекомендую замаринувати м’ясо саме за добу до смаження.

Шашлик з яловичини

У цьому рецепті немає принципової різниці в тому, яке саме м’ясо вибирати: яловичину або телятину. Єдине, що важливо розуміти, – хороша яловичина завжди буде більш насиченою і фактурною, мати характерний яловичий смак і, найголовніше, буде більш корисною. Адже в яловичині значно більше заліза і гемоглобіну.

Є ще одне «але»: для шашлику підходять не всі частини туші, тому потрібно бути більш уважними при виборі м’яса. М’ясо на дотик має бути м’яким і легко продавлюватися пальцем перпендикулярно волокнам, мати достатню мармуровість (жировий прошарок) для соковитості і м’якості. І ніколи не бійтеся жиру на шматках шашлику, він вам дуже необхідний! Тим паче від хорошого жару він розтопиться і його практично не повинно залишитися на шашлику.

На 3 кг готового шашлику вам знадобиться:

антрекот, вирізка, биток, горішок, який розташований в задній нозі – всього м’яса повинно бути 4 кг

цибуля біла ріпчаста – 2 кг

помідор червоний – 2 кг

паприка

сіль

коріандр

чорний мелений перець

кінза свіжа – 0,1 кг

базилік – 0,1 кг

чебрець свіжий – 0,1 кг

оливкова олія – ​​0,3 кг

Рецепти приготування і принцип маринування дуже схожі з моїм фірмовим свинячим шашликом. Але зверніть увагу, що тут є велика кількість цибулі та помідорів, адже кислота, що міститься в цих овочах, потрібна для розм’якшення м’яса. Для яловичого шашлику вам знадобиться більше часу для прожарювання. Але якщо ж прожарка буде медіум – це не страшно, тому що м’ясо буде більш соковитим і смачним!

Масло в маринаді потрібно для того, щоб всі спеції краще просочили м’ясо, і для скоринки.

Спосіб приготування:

М’ясо потрібно нарізати кубиками. Всі вищеперелічені продукти необхідно покришити і зробити маринад. М’ясо потрібно поставити маринуватися на одну ніч.

Шашлик з баранини з помідорами і часником

Якщо бути відвертим, то баранина – досить специфічне м’ясо. І мені, як продавцеві, потрібні великі зусилля для того, щоб переконати покупця додати в раціон хорошу баранину, розповідаючи, наскільки це корисне м’ясо. Але я впевнений, що серед читачів STB.UA є любителі баранини або люди, які мені довіряють. Будьте впевнені, що приготувавши строго за рецептом, ви порадуєте свою сім’ю або гостей смачною стравою.

Для шашлику з баранини вам підійде будь-яка м’якоть з усієї туші. М’ясо потрібно порізати невеликими шматочками і приготувати суміш для маринаду.

Для маринаду вам знадобиться:

сіль

суміш перців

оливкова олія

кмин мелений

паприка

помідори

цибуля ріпчаста червона

часник

кінза

базилік

петрушка

Всі пропорції можете брати за аналогією яловичого шашлику, принцип маринування і смаження теж. Головне – не жалійте помідори, а для насиченості смаку можете додати трохи білого сухого вина!

Смачного!

Більше на тему: Шашлик з курячої грудки з овочами: рецепт від «Страва честі»

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ