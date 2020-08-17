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Привітання з Яблучним Спасом в листівках

17.08.2020

19 серпня 2020 весь християнський світ буде відзначати православне свято Яблучний Спас і Преображення Господнє. Не забудьте привітати своїх друзів і близьких за допомогою красивих листівок, які редакція сайту STB.UA підготувала спеціально для вас.

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