Оголошено дату старту нового сезону гостросоціального проєкту «Один за всіх». Уже 30 серпня 2020 року на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра нових випусків на чолі з ведучим Михайлом Присяжнюком. Детальніше — дізнайтеся в матеріалі.

Уже 30 серпня на телеканалі СТБ вийдуть нові випуски 16-го сезону проєкту «Один за всіх». У студії знову буде порушено важливі питання, які потребують відновлення справедливості. Щонеділі о 20:00 вмикайте телеканал СТБ і дивіться новий сезон проєкту «Один за всіх».

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Журналістські розслідування допоможуть з’ясувати істину, яку так довго намагалися відшукати гості студії. Чесність, об’єктивність і захист прав малолітніх дітей — принципи проєкту і ведучого Михайла Присяжнюка. Як і раніше, після закінчення кожної історії Михайло особисто передаватиме владі всі факти у справі і контролюватиме вжиті нею заходи для відновлення порядку.

Video: «Один за всіх»: дата старту нового сезону соціального проєкту Коли Один за всіх 16 виходить в ефір телеканалу СТБ у 2020 році? Вже відома дата старту Один за всіх на СТБ. Один за всіх 2020: дата виходу нового сезону

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