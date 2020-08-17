«Один за всіх»: дата старту нового сезону соціального проєкту
17.08.2020
Оголошено дату старту нового сезону гостросоціального проєкту «Один за всіх». Уже 30 серпня 2020 року на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра нових випусків на чолі з ведучим Михайлом Присяжнюком. Детальніше — дізнайтеся в матеріалі.
Уже 30 серпня на телеканалі СТБ вийдуть нові випуски 16-го сезону проєкту «Один за всіх». У студії знову буде порушено важливі питання, які потребують відновлення справедливості. Щонеділі о 20:00 вмикайте телеканал СТБ і дивіться новий сезон проєкту «Один за всіх».
Журналістські розслідування допоможуть з’ясувати істину, яку так довго намагалися відшукати гості студії. Чесність, об’єктивність і захист прав малолітніх дітей — принципи проєкту і ведучого Михайла Присяжнюка. Як і раніше, після закінчення кожної історії Михайло особисто передаватиме владі всі факти у справі і контролюватиме вжиті нею заходи для відновлення порядку.
Video: «Один за всіх»: дата старту нового сезону соціального проєкту
Коли Один за всіх 16 виходить в ефір телеканалу СТБ у 2020 році? Вже відома дата старту Один за всіх на СТБ. Один за всіх 2020: дата виходу нового сезону