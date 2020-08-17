«МастерШеф»-10: інтерв’ю з керівником проєкту

Керівник проєкту «МастерШеф» Андрій Пишний відповів на найцікавіші запитання щодо 10 сезону улюбленого кулінарного шоу, прем’єра якого відбудеться вже цієї осені на СТБ. У новому сезоні суддями, як і раніше, будуть Ектор Хіменес-Браво, Володимир Ярославський та Ольга Мартиновська. А які сюрпризи приготував проєкт ― читайте в матеріалі.

Десять років «МастерШеф» навчає українців культури приготування їжі і розширює гастрономічні кордони. І восени глядачі побачать новий сезон, у якому змагатимуться кулінари-аматори. Традиційно з сотень претендентів суддівська трійка відбере кращих. Ольга Мартиновська судитиме аматорів уперше.

За підсумками кастингу залишиться двадцятка кращих кулінарів, якій доведеться пройти понад п’ятдесят індивідуальних і командних конкурсів, щоб поборотися за головний приз і заповітне звання «МастерШеф».

Нещодавно стартували зйомки 10 сезону. Чим він відрізнятиметься від попередніх? Яким він буде?

Насамперед, десятий сезон «МастерШеф» знімається в умовах пандемії, тому проєкт провів величезну підготовку для того, щоб усі зайшли в зйомки здоровими. Ми працювали на майданчику згідно з усіма вимогами і нормами. Ну, це, напевно, мало кого цікавить, крім тих, хто зіткнувся зі зйомками в період пандемії. Перш за все, новий сезон «МастерШеф» ― це можливість однієї людини кардинально змінити своє життя і повернути його в бік кулінарії, гастрономії, ресторанного бізнесу, а може, навіть і стати суддею наймасштабнішого кулінарного шоу країни. Не впевнений, що такий олімп кожному під силу, але ось Ольга Мартиновська, яка буде судити разом з Володимиром Ярославським і Ектором Хіменесом-Браво, зуміла!

А ще новий сезон ― це завжди нові люди, і на нашу думку, люди ― це найцікавіше, що є в цьому світі. Ми завжди намагаємося знайти героїв, які справді цікавляться кухнею і при цьому готові боротися за свою мрію. У цьому сезоні буде багато нових випробувань. Про що точно варто сказати, так це про те, що учасники вперше за всі десять сезонів готуватимуть під керівництвом топових зірок нашої країни. На кухню до нас прийшли Діма Монатік і Настя Каменських. Про деталі конкурсу не буду поширюватися, але досвід роботи з артистами такого масштабу приємно здивував абсолютно всіх!

Чи будуть конкурси з запрошеними учасниками шоу «МастерШеф. Професіонали», які вже встигли полюбитися глядачам?

Так, звичайно, будуть! Ми дуже задоволені тим, яким вийшов другий сезон «МастерШеф. Професіонали»,і обов’язково запросимо учасників «Професіоналів» у десятий сезон. Звичайно ж, не в ролі конкурсантів. Ось, наприклад, Едуард Канарян уже встиг відзначитися в десятому сезоні. Він, правда, допомагав не на кухні «МастерШеф», а в лісі учасникам у чорних фартухах упоратися із завданням від Володимира. А Володимир, як ви знаєте, легких завдань не дає!

Що виявилося найскладнішим у підготовці ювілейного сезону?

Стартувати було, напевно, найскладнішим, ― в умовах, що склалися.

Які вимоги до кулінарів-аматорів?

Як завжди, горіти кулінарією і бути готовим іти за мрією. Можливо, ви вирішите, що це загальні фрази, але вони для нас наповнилися дуже зрозумілим змістом за 10 років роботи на «МастерШефі».

Чим відрізнявся кастинг нового сезону? Чи вдалося вам знайти талановитих і яскравих героїв?

Так, вдалося. І ви з ними познайомитеся вже дуже скоро. Сподіваюся, всі ви будете приємно здивовані. Ми кастингом дуже задоволені, а судді казали, що в цьому сезоні їх приємно здивував кулінарний рівень учасників. Ектор Хіменес-Браво кілька разів наголошував, що давно не бачив такого гарного старту, з погляду страв, які учасники подавали суддям при першій зустрічі.

Суддями, як і раніше, будуть Ектор Хіменес-Браво, Володимир Ярославський та Ольга Мартиновська. Вони тільки-но закінчили роботу над «МастерШеф. Професіонали»-2. Чи були труднощі в роботі з суддями в цьому сезоні?

Так, суддівський склад той самий, що і в «МастерШеф. Професіонали»-2. У нас немає взагалі труднощів із цим тріо. Вони прекрасні! Вони нам дуже подобаються. Сподіваюся, що і ми їм теж.

У чому особливість 10 сезону проєкту і його важливість?

Для мене особисто це проєкт, яким я займаюся 10 років, як і більша частина групи, що зараз над ним працює. Ми прикипіли до нього і любимо цей проєкт. Тому для нас питання важливості лежить у площині любові і вкладених сил та часу в це шоу!

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