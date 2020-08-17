Магнітні бурі можуть чинити негативний вплив на здоров’я. Графік магнітних бур на вересень 2020 року від екстрасенсів СТБ підкаже, в який період може погіршитися самопочуття і чи можна цього уникнути. Читайте в матеріалі, коли будуть магнітні бурі у вересні 2020 року.

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6 вересня 2020 року. Геомагнітні коливання призведуть до сильної магнітної бурі. Гіпертонікам, алергікам і людям із психологічними розладами варто проявити особливу увагу до свого здоров’я. Крім загострення хронічних станів існує висока ймовірність безсоння. Для того, щоб поліпшити своє самопочуття, варто відмовитися від надмірного вживання цукру й алкоголю. Людям, які перебувають у зоні ризику, краще в цей день віддати перевагу легким фізичним навантаженням і тонізуючим напоям (трав’яні чаї і вода з медом).

29―30 вересня 2020 року. Магнітна буря почнеться вранці 29 вересня з геомагнітних коливань середньої інтенсивності, а вже до 30-го досягне свого піку. Особливу увагу на своє здоров’я треба звернути метеозалежним людям. Однак буря буде настільки сильною, що її наслідки відчують на собі навіть ті, хто раніше з легкістю переносив усі метеорологічні зміни. Фахівці радять у ці дні носити з собою невелику аптечку з найнеобхіднішими ліками. Також по змозі варто уникати конфліктних ситуацій.

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