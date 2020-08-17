Гороскоп на 18 серпня 2020 року розповість усім знакам зодіаку про прийдешній день. Кожному знаку доведеться пережити невеликі перевірки, труднощі або емоційні сплески. Докладний астропрогноз на 18 серпня — в нашому матеріалі.

Овен

Цей день подарує вам максимум позитивних емоцій. У якийсь момент ви можете навіть перестати контролювати свої обіцянки і компліменти. Це нормально в пориві радості.

Телець

Сьогодні обходьте стороною пліткарів, щоб мимоволі не стати винуватцем усіх проблем. У вас все дуже добре, не псуйте це.

Близнюки

Ви дуже переймаєтеся через матеріальний стан. Це нормально, проте все переходить межі розумного. Ви на порозі депресії, яка здатна поглинути вас цілком і повністю. Будьте уважні.

Рак

Жага пригод вас не полишає. Вам хочеться скрізь і в усьому знайти джерело енергії. Це свідчить про те, що ви вичерпали свої запаси. Найкраще взяти відпустку, вирушити в невелику подорож з близькими або просто на кілька днів відключитися від турбот.

Лев

На вас чекають хороші, стабільні стосунки. Але питання в одному: наскільки ви готові до цього? Сьогодні є шанс вийти на новий рівень у тих, хто має пару. А в самотніх ― зустріти хорошого партнера.

Діва

Спогади не дають вам спокою, цей день наповнить вашу душу ностальгією. Але пам’ятайте, що минуле має залишатися в минулому. Всі вжиті заходи не дадуть жодних результатів, а ви тільки засмутитеся. Живіть теперішнім.

Терези

Сьогодні Терезам важливо запастися терпінням і пройти всі випробування з високо піднятою головою. У цій боротьбі ви точно вийдете переможцем!

Скорпіон

Не намагайтеся догодити всім людям. Це неможливо! Думайте більше про свою душевну гармонію. Завтра все стабілізується, але сьогодні доведеться попрацювати над собою.

Стрілець

Клопоти захопили ваше життя, ви бігаєте, як білка в колесі. Побережіть себе, своє здоров’я! Дайте своєму тілу і розуму відновитися і зрозуміти, що насправді вам важливо і потрібно. Можливо, ви робите зовсім не те, що хотіли б.

Козеріг

Козероги ширяють у хмарах і не помічають тих проблем, які підкралися впритул. Ви все ще десь у своїх мріях і абсолютно байдужі до побутових справ. З одного боку — це добре. Адже так ви зберігаєте нервові клітини. Але з іншого — відправляєте себе в зону ризику.

Водолій

Обстоюйте свою точку зору, адже вона має право на життя. Проявіть силу свого характеру. Будьте наполегливішими, і оточення зрозуміє, що ви лідер. Годі тримати все невдоволення в собі.

Риби

Присвятіть цей день реалізації своєї мрії. Зробіть перший крок до запланованих дій. Почніть пошуки житла або автомобіля, якщо хотіли колись поліпшити якість життя.

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