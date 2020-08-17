«Доктор Хаус»: що станеться в 17 і 18 серіях (анонс)

Сьогодні о 23:00 на телеканалі СТБ вийдуть 17 і 18 серії фільму «Доктор Хаус». Головний герой ― геніальний діагност, що володіє сильною натурою, часто порушує загальноприйняті норми і обстоює свої принципи лікування. Хаус очолює діагностичне відділення в навчальній лікарні. Через деякі особливості характеру його не можна назвати улюбленцем пацієнтів і колег ― він замкнутий, різкий і цинічний, схильний до бунтарства й мізантропії, але при цьому він профі. Що ж станеться в 17 і 18 серіях фільму «Доктор Хаус»?

У 17 серії сенатор Гарі Райт, чорношкірий кандидат у президенти, непритомніє під час передвиборчої агітації. Хаус підозрює, що в нього СНІД, і постійно намагається спіймати його на брехні. Воглер вимагає в Хауса виголосити промову на презентації нових ліків фармацевтичної компанії, яка йому належить.

У 18 серії у жінки діагностують рак легенів, але лікування неможливе, поки вона вагітна. Хаус готовий на шантаж і обман, щоб урятувати пацієнтку. А Воглер має намір домогтися звільнення Хауса.

У ролях: Х’ю Лорі, Ліза Еделстайн, Омар Еппс, Роберт Шон Леонард, Дженніфер Моррісон, Джессі Спенсер, Боббін Бергстром, Пітер Джейкобсон, Олівія Уайлд та ін.

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