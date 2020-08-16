Гороскоп на тиждень з 17 по 24 серпня 2020 року розповість, які повороти долі і труднощі підготували зірки для кожного знаку зодіаку. Чого краще уникати, а на що, навпаки, варто звернути увагу? Кому потрібно припинити використовувати людей у своїх корисливих цілях, а хто, нарешті, зможе розслабитися і відпочити? Детальніше читайте в гороскопі на тиждень з 17 по 24 серпня 2020 року від експертів СТБ.

Гороскоп на тиждень ― Овни

На цьому тижні для вас найбільше значення матимуть питання, пов’язані з житлом, дітьми та родиною. Вам доведеться активно займатися вирішенням побутових проблем. Творчі особистості зможуть успішно завершити розпочаті раніше проєкти. Якщо ви знайдете для себе нову ідею, то виконайте роботу вчасно і якісно.

Гороскоп на тиждень ― Тельці

Тиждень ідеально підійде для оздоровлення: більше гуляйте на свіжому повітрі, почніть харчуватися правильно, займатися спортом і пити багато води. Черпайте сильну здорову енергію, яка зовсім скоро вам обов’язково стане в пригоді.

Гороскоп на тиждень ― Близнюки

Зірки пророкують Близнюкам непередбачені ситуації, які даватимуть тільки успішний результат. На роботі у вас буде багато невідкладних справ, з якими ви впораєтеся і досягнете поставленої мети. Вам запропонують проєкт, пов’язаний з відрядженням на короткий час. Не бійтеся нових викликів і вирушайте до нових знань. Результати вас дуже порадують, адже ви відкриєте в собі нові сторони.

Гороскоп на тиждень ― Раки

Тиждень почнеться з планування відпустки. Вас частенько кликатимуть на каву ваші друзі ― не відмовляйте їм, оскільки зміна обстановки зарядить вас енергією.

Не відкладайте важливі справи на потім, адже вони мають властивість накопичуватися і згодом дуже вас обтяжать. Якщо ви опустили руки і не маєте сили та натхнення для звершення цілей ― не переживайте. Влаштуйте собі релакс: дивіться фільми, читайте книжки. Натхнення до вас прийде після відпочинку.

Гороскоп на тиждень ― Леви

Екстрасенси рекомендують Левам до кінця тижня завершити всі нові починання. У вас є багато незакритих питань у робочій сфері і в стосунках. Тиждень максимально сприятливий для змін у зовнішності: якщо ви мріяли про нову зачіску або новий стиль одягу ― сміливо втілюйте задумане в реальність, проте не намагайтеся надто виділитися, адже можете перестаратися.

Гороскоп на тиждень ― Діви

Для Дів почнеться благополучний тиждень. Ви зможете подолати будь-які труднощі. Сміливо беріться за будь-які починання і не бійтеся діяти. В любовній сфері на вас чекають успіх і романтика. Покладайтеся на власну інтуїцію, яка буде неабияк посилена саме на цьому тижні. До кінця тижня ваш прекрасний настрій може трохи погіршитися. Постарайтеся уникати гучних вечірок і величезної кількості справ. Ваш організм потребує відпочинку, залишайтеся спокійними і врівноваженими, незабаром усе минеться.

Гороскоп на тиждень ― Терези

У першій половині тижня Терезам рекомендується займатися самоосвітою. Ви зможете досягти успіху в навчанні і значно розширити свій кругозір. Це вдалий час для початку циклу навчання, причому вдаліше складуться самостійні заняття. Що працелюбніші ви будете, то швидше досягнете результатів. Не економте свої сили та енергію. У другій половині тижня посилиться потреба в самоті. Приділіть особливу увагу профілактичним заходам у боротьбі з хронічними захворюваннями.

Гороскоп на тиждень ― Скорпіони

Тиждень вдалий для здобуття нових знань. Більше часу приділяйте дисциплінам, які зможуть радикально змінити ваше життя. Також зверніть увагу на свій фінансовий потік, імовірно, вам доведеться знайти додатковий заробіток. Екстрасенси прогнозують вам прекрасний настрій на весь тиждень. Ваші відносини з колегами і друзями покращаться. Ви почнете більше часу проводити поза роботою, це старт теплого і приємного періоду у вашому житті.

Гороскоп на тиждень ― Стрільці

Постарайтеся забути про те, що ви хочете у відпустку. Ви тільки погіршите свій настрій і втратите дорогоцінний час. Зараз вам краще взятися за роботу. Глобальну відпустку заплануйте на весну. Вихідні будуть сприятливими для розмов, зустрічей з друзями і прогулянок на свіжому повітрі. Постарайтеся не ухвалювати важливих рішень ― займайтеся дрібними справами, особливо у сфері фінансів.

Гороскоп на тиждень ― Козероги

Новий тиждень подарує Козерогам значні зміни в житті. Вам необхідно слухати себе, як ніколи, і робити те, що підказує серце. Розвивайте свої таланти і здібності. Не сидіть на місці. Всі ваші старання оціняться близькими людьми.

Гороскоп на тиждень ― Водолії

У Водоліїв весь тиждень буде поганий настрій, краще не сваритися ні з ким, щоб не зробити ще гірше. Вам доведеться зіткнутися з форс-мажорними ситуаціями. Виховайте в собі мужність і не здавайтеся. Ваше бажання і можливості поліпшать загальний стан.

Гороскоп на тиждень ― Риби

Новий тиждень для Риб ― вдалий період для фінансових операцій. Складіть список усього, що ви давно планували купити, і не відкладайте важливі покупки в довгу шухляду. В особистому житті у вас буде насичений період. Імовірно, вам доведеться ухвалити остаточне рішення щодо стосунків з коханою людиною. Якщо ви відчуваєте, що хочете одружитися, не бійтеся сказати це своїй половинці. Якщо ж навпаки ― не мучте одне одного, а поговоріть, як дорослі люди.

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ.