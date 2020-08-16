Гороскоп на 17 серпня 2020 року розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку в понеділок. Що особливе може статися в цей день? Чого краще уникати, а на що варто звернути увагу? Читайте гороскоп на 17 серпня від екстрасенсів СТБ.

Овен

У Овнів 17 серпня можливі травми ― як побутові, так і виробничі. Також будьте уважні на дорозі та дотримуйтесь техніки безпеки на робочому місці.

Телець

Тельцям сьогодні необхідно приділити увагу сім’ї і нагадати про себе родичам, що живуть в інших містах. Можливо, спілкування з ними принесе вам користь, про яку ви раніше навіть не здогадувалися.

Близнюки

Сьогодні нервова система Близнюків піддасться випробуванням. Також з вами може трапитися низка невеликих неприємностей. Обмежте фізичні навантаження, замість них краще влаштувати собі день релаксу. Наприклад, прийміть ароматичну ванну.

Рак

Ракам краще уникати великого скупчення народу ― існує небезпека зазнати травми, підчепити інфекційне захворювання, коронавірус, загубити речі. Будьте уважні, за можливості ходіть у цей день пішки.

Лев

17 серпня ― складний день для Левів. Сьогодні у вас є ризик посваритися з родичами або колегами. Також сьогодні не рекомендується планувати відпустку ― ймовірно, вона пройде невдало.

Діва

День спокою для Дів, однак це затишшя перед бурею. На роботі у вас можливі неприємності: хтось може обмовити вас, викликавши цілий шлейф перешіптувань і пліток. Також не піддавайтеся спокусі взяти кредит у цей період.

Терези

Життя Терезів 17 серпня можуть ускладнити дрібні неприємності друзів. Але вже до кінця дня багато проблем зникнуть самі по собі. Також сьогодні вам краще уважно стежити за своїми емоціями ― надмір темпераменту може образити кохану людину.

Скорпіон

17 серпня символізує самоаналіз для Скорпіонів. Вам будуть властиві самокопання, потреба переконатися в правильності обраного шляху. Час від часу вам необхідно «переробляти» життєвий досвід, витягуючи з нього нові сенси.

Стрілець

Стрільці вкрай потребуватимуть фінансових коштах. Імовірні винагороди за технічні розробки, отримання гонорару. При цьому, якщо ви працюєте в команді, не забувайте дякувати і ділитися зі своїми колегами.

Козеріг

У Козерогів 17 серпня ймовірні проблеми з травленням. Не мучте себе дієтами і голодуванням. У цей період вам рекомендується пити трави, дотримуватися режиму сну, але не спати вдень.

Водолій

У Водоліїв сьогодні підвищиться інтенсивність праці, ви зможете мобілізувати свої сили і сили оточення для проведення культурних, спортивних або інших масових заходів. Постарайтеся створити в колективі радісну і невимушену атмосферу.

Риби

Риб 17 серпня можуть ображати слова і вчинки близьких. Однак не варто пред’являти надмірні вимоги до близьких і докоряти їм за дрібниці, навіть якщо вони вам не зрозумілі.

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