Сьогодні глядачі телеканалу СТБ насолодилися переглядом 4 випуску головного сімейного шоу країни «Звана вечеря». Учасники шоу не на жарт змагалися за перемогу: готували неординарні страви і незабутні конкурси. Але хто ж став переможцем четвертого випуску проєкту «Звана вечеря»? Дізнайтеся прямо зараз!

«Звана вечеря» продовжує дивувати героями, стравами і домашніми традиціями! На цей раз свою гостинність і кулінарні навички продемонстрували: один з кращих шеф-кухарів країни – Марко Черветті, чемпіонка з бодібілдингу Ангеліка, стоматолог Олександр і незвичайний астролог Марія.

Першою у себе гостей приймала бодібілдерша Ангеліка. Ангеліка – багаторазова чемпіонка світу та України з 8 видів спорту! Вона обожнює бодібілдинг, смачну їжу і… Приймати гостей! Саме для них вона приготувала закуску з овочів «Розгойдай», основне блюдо (устриці) «Протеїновий вибух» і фруктовий десерт «ендорфіновий рай». Розвага у дівчини була відповідна – силові навантаження! Після вечері Ангеліка змусила учасників присідати з гантелями на спині!

А ось стоматолог-холостяк Олександр приготував для своїх гостей закуску – класичні узбецькі коржики «Анестезія», основною стравою Саші були м’ясні манти «Коронка», а на десерт він подав смажене тісто з шоколадом «Бережіть пломби». В якості розваги Олександр запропонував гостям зіграти в гру «Вгадай слово».

Астролог Марія на свою звану вечерю приготувала на закуску 5 різних канапе «Royal Flush», основне блюдо з м’яса «Blackjack» і десерт – панакота «All in». Так як концепція вечора була в стилі казино, дівчина запропонувала учасниками зіграти в рулетку.

Найбільш інтригуючим був останній, четвертий вечір. В той день гостей у себе вдома приймав шеф-кухар зі світовим ім’ям – Марко Черветті! Але чи зміг він здивувати гостей смаковими якостями своїх страв? Дивіться прямо зараз!

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