Гороскоп на 16 серпня 2020 року розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку в неділю. Що особливе може статися в цей день? Чого краще уникати, а на що варто звернути увагу? Читайте гороскоп на 16 серпня від екстрасенсів СТБ.

Овен

16 серпня для Овнів ― день сім’ї. Вам гарантовані підтримка і турбота родичів. У любовних стосунках теж можливі зміни на краще. Намагайтеся бути більш стриманими ― занадто бурхливий прояв почуттів може злякати вашого партнера.

Телець

Неділя виявиться для Тельців непростим днем. Можливі раптові зміни в сім’ї і сердечних справах. Обережніше ухвалюйте рішення ― необдумані вчинки можуть спричинити ланцюжок непорозумінь. У роботі також будьте дуже уважні.

Близнюки

Близнюкам 16 серпня захочеться опинитися в центрі великої компанії. Можливі спогади про дитяче та юнацьке кохання. Обдзвоніть шкільних або інститутських приятелів і запропонуйте організувати зустріч.

Рак

Сьогодні Раки зможуть по-справжньому відпочити. Проведіть цей день у колі близьких ― вам буде добре і затишно. Ваші рідні допоможуть вам упоратися з важливими справами. Також не переймайтеся через дрібниці.

Лев

Левам необхідно бути напоготові ― 16 серпня може стати для вас справжнім днем ​​провалів. Можливі проблеми зі здоров’ям і ослаблення імунітету. Особливу увагу до свого здоров’я варто виявити літнім Левам.

Діва

Зірки сприяють професійній діяльності Дів. Ви зможете проявити свої здібності і здивувати колег. Не бійтеся просити допомоги у співробітників і об’єднуватися з ними. Тільки працюючи в колективі, ви зможете підкорити вершини професійної майстерності.

Терези

Терези спробують вирішити питання відпочинку. Варто обдумати довгоочікувану відпустку. Не намагайтеся сьогодні бути на видноті ― недоброзичливці можуть зіпсувати ваші плани.

Скорпіон

16 серпня Скорпіони отримають заступництво фортуни практично у всіх сферах життя. Від вас самих залежатимуть успіх і благополуччя. В роботі проаналізуйте свою поведінку ― вам варто стати трохи дипломатичнішими з колегами.

Стрілець

Стрільці можуть бути дратівливими, але водночас ви зможете легко спрацюватися з колегами. Не варто надто критично ставитися до інших людей. За умови тактовності і уваги у відносинах спільна справа просунеться дуже далеко.

Козеріг

Козерогам краще приготуватися ― 16 серпня стане для вас невдалим. День загрожує обманами і ударами з-за рогу. Ймовірне виникнення серйозних захворювань. Якщо ви відчуєте нездужання ― негайно зверніться до лікаря, не запускайте хворобу.

Водолій

Водолії сьогодні можуть зіткнутися з несправедливістю, але швидше за все не захочуть ділитися своїми неприємностями. Постарайтеся сьогодні налагодити довірливі стосунки з дітьми.

Риби

Уже з самого ранку 16 серпня на Риб звалиться безліч справ. Від прибирання квартири ― до робочих моментів у вихідний день. Постарайтеся не злитися на інших, заспокоїтися і відпочити.

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ.