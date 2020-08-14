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Один з найкращих шеф-кухарів країни чи астролог: хто переможе в четвертому випуску шоу «Звана вечеря»?

14.08.2020

Уже завтра, 15 серпня, о 19:00 глядачі телеканалу СТБ зможуть насолодитися переглядом 4 випуску головного сімейного шоу країни «Звана вечеря». Які несподіванки приготували нам герої проєкту? Дізнайтеся просто зараз!

«Звана вечеря» продовжує дивувати героями, стравами і домашніми традиціями! Цього разу свою гостинність і кулінарні навички продемонструє один з найкращих шеф-кухарів країни ― Марко Черветті! Окрім нього, своїми стравами частуватимуть гостей чемпіонка з бодибілдингу, стоматолог і незвичайний астролог. 

Дивіться вже завтра на телеканалі СТБ о 19:00 шоу «Звана вечеря»!

Video: Один з найкращих шеф-кухарів країни чи астролог: хто переможе в четвертому випуску шоу «Звана вечеря»?

Один з найкращих шеф-кухарів країни чи астролог: хто переможе в четвертому випуску шоу Звана вечеря

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