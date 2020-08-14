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«Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 15.08.2020

14.08.2020

15 серпня о 9:30 в ефір телеканалу СТБ вийде черговий випуск улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник  розкажуть про те, як зіркам під час карантину вдається організовувати концерти, а також хто головний у сім’ї Андрія Федінчика і Наталки Денисенко. Детальніше читайте в матеріалі.

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Більше на тему: «Неймовірна правда про зірок»: Як пройшов унікальний автоконцерт гурту «БЕZОбмежень»

У випуску «Неймовірної правди про зірок» від 15 серпня 2020 року ви дізнаєтеся:

  • Хто із зірок і, головне, як проводить концерти на карантині?
  • У кого з селебріті немає дітей, і хто в майбутньому не планує стати батьками?
  • Хто вони — другі половинки знаменитих чоловіків?
  • Хто головний у сім’ї  Андрія Федінчика і Наталки Денисенко: битва М/Ж?
  • Неймовірну історію життя Ілона Маска.

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