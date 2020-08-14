Сьогодні, 14 серпня, в ефірі телеканалу СТБ вийшов 11 випуск романтичного реаліті «Наречена для тата»-3. У цьому епізоді глядачі познайомилися з останньою парою проєкту, а також дізналися, чому стосунки найгармонійнішої пари опинилися під загрозою розриву. Детальніше читайте в матеріалі.

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В 11 випуску глядачі познайомляться з останньою парою проєкту: винахідником Олексієм Ганшиним і ІТ-ментором Тетяною Гузевою. З перших хвилин знайомства молоді люди сподобалися одне одному. Однак Олексій — інтроверт. Він живе в маленькому селі, а Таня дуже любить мегаполіс. Коли жінка дізналася, де їй доведеться прожити цілий місяць, не змогла стримати сліз — вона розплакалася. Проте її серце розтануло, коли Таня познайомилася з дітьми Олексія. Особливо порадувала маленька дочка її потенційного чоловіка — Віка.

«Віка — просто ангел. Ці маленькі кучерики… Це та донька, про яку я завжди мріяла», — зізналася Таня.

А ось в Олени наростає невдоволення: жінці не подобається, що Станіслав проявляє недостатньо уваги до її дочки. Їй здається, що він абсолютно не зацікавлений у тому, щоб налагодити з нею контакт. Проте чоловік не бачить у цьому проблеми і вважає, що Олена себе накручує. Щоб розрядити обстановку, він вирішив улаштувати для своєї обраниці незвичайне арт-побачення. Жінка від такої ідеї була просто в захваті. Пара змогла знайти спільну мову і, здавалося, подолала всі розбіжності. Однак після побачення Станіслав зізнався, що завтра їде зі своєю дочкою у відпустку — на море до Єгипту. Для Олени ця новина стала справжнім потрясінням, адже тепер їхня участь у проєкті під загрозою. Вона настільки засмутилася, що засумнівалася в тому, чи зможе побудувати стосунки зі Станіславом. Чи вдасться чоловікові вирішити цю проблему, чи все ж пара припинить участь у проєкті?

Тим часом Денис вирішив познайомити Таню зі своїми батьками. Він попросив свою наречену підготуватися до їхнього приходу, навіть написав список страв, які Таня повинна приготувати. Жінка від такої ідеї була, м’яко кажучи, не в захваті. Однак сперечатися не стала.

Під час знайомства Таня дуже хотіла сподобатися Денисовим батькам. Однак не все пішло гладко: потенційній свекрусі здалося, що дівчина аж занадто намагається сподобатися. Вона запідозрила наречену в нещирості. Таке одкровення образило Таню, адже вона вважає себе дуже хорошою людиною.

Як розвиватимуться стосунки в парах? Чи зможуть вони вирішити всі конфлікти, або ж хтось припинить участь у проєкті достроково? Усе це і багато іншого ви дізнаєтеся в 11 випуску романтичного реаліті «Наречена для тата»-3.

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