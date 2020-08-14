Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Наречена для тата»-3: Як відбудеться знайомство останньої пари проєкту

14.08.2020

Сьогодні, 14 серпня, в ефір телеканалу СТБ вийде 11 випуск романтичного реаліті «Наречена для тата»-3. У цьому епізоді глядачі познайомляться з останньою парою проєкту. А стосунки найгармонійнішої пари — Станіслава та Олени опиняться під серйозною загрозою. Дізнайтеся всі подробиці в матеріалі.

ндт

Більше на тему: Максим і Маргарита: шлях пари на проєкті «Наречена для тата»-3

Сьогодні в романтичному проєкті «Наречена для тата»-3 глядачі телеканалу СТБ познайомляться з новою парою — винахідником веломобілів Олексієм Ганшиним і ІТ-ментором Тетяною Гузевою. Як мине їхнє знайомство, і чому практично з перших хвилин у нареченої будуть сльози на очах?

«Такого я не очікувала. Це справжня жесть», — зізнається Тетяна.

В 11 випуску проєкту ви дізнаєтеся:

  • Як відбудеться знайомство нової пари: оригінального тата Олексія Ганшина і ІТ-ментора Тані Гузевої?
  • Чому Олена і Станіслав не можуть дійти спільної думки щодо виховання дітей?
  • Як відреагує Таня Гузева на місце проживання Олексія Ганшина?
  • Яке неординарне побачення приготує для Олени Станіслав?
  • Як мине знайомство Тані з батьками Дениса, і чому його мама запідозрить наречену в нещирості?
  • Чому участь Олени і Станіслава в проєкті опиниться під загрозою?

Video: «Наречена для тата»-3: Як відбудеться знайомство останньої пари проєкту

Наречена для тата 11 випуск 3 сезон: як пройде знайомство останньої пари на проєкті і чому стосунки найгармонійнішої пари - Станіслава і Олени опиняться під серйозною загрозою

Читайте нас також у Viber і Telegram.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить