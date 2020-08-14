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Медовий Спас 2020: привітання в листівках

14.08.2020

14 серпня 2020 року всі святкують Медовий Спас або Маковій: прикмети, традиції, що можна і не можна робити. Привітайте своїх близьких і друзів за допомогою красивих поздоровлень в листівках. Дивіться в матеріалі.

Медовий Спас

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