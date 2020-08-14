Гороскоп на 15 серпня 2020 року розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку в суботу. Що особливе може статися в цей день? Чого краще уникати, а на що варто звернути увагу? Читайте гороскоп на 15 серпня від екстрасенсів СТБ.

Овен

Не виключено, що зміниться коло вашого спілкування, поряд з вами з’являться нові люди: одні допоможуть виконати задумане, інші будуть направляти вашу діяльність, треті стануть друзями і соратниками. Не бійтеся порвати старі зв’язки. Але при цьому дорожіть істинними відносинами і бережіть їх, як зіницю ока.

Телець

Цей день може перевірити Тельців на міцність. Охочих відібрати що-небудь у них, якось нашкодити Тельцям буде більш ніж достатньо. Ваше завдання ― набратися досвіду, обзавестися новими знайомствами і зберегти досягнуте, спираючись на підтримку впливових людей.

Близнюки

Цей день буде складним для закоханих Близнюків. Їхнє егоїстичне начало може виявлятися у формі надмірної вимогливості, неприступності, відсутності співчуття і такту щодо оточення. У коханні уникайте надмірного запалу і нетерпіння. Схильні до зрад Близнюки повинні нарешті зробити остаточний вибір.

Рак

День символізує відкритість, прямолінійність, правдивість. Прямота і виняткова чесність ― візитна картка Раків у цей день, хоча ці якості не завжди будуть доречні. Проявіть гнучкість, не варто «рубати правду» всюди, не розбираючи ситуації. Не забувайте про свій обов’язок і обіцянки, бо ви здатні на безвідповідальні вчинки.

Лев

15 серпня у багатьох Левів виникне потреба в співчутті, бажання втягнути оточення у сферу своїх переживань. Не афішуйте своїх почуттів і тривог. Не перекладайте на плечі інших свої проблеми. Краще не ділитися цим навіть із найближчими людьми.

Діва

День символізує прагнення до оновлення, очищення, покаяння. Багато Дів будуть налаштовані на сентиментальність. Вірогідні сльози покаяння, примирення. Один з кращих днів для вступу в шлюб. Добре відвідати храм, покаятися, очистити тіло і душу, пробачити.

Терези

Доля відкрила вам шлях до нових досягнень. Ситуація сприятлива для ухвалення важливих рішень і побудови далекосяжних планів. Імовірно, вам доведеться багато працювати, складіть режим дня так, щоб був час на відпочинок.

Скорпіон

У стосунках з обранцем можлива деяка відчуженість. Усе владнається, і багато Скорпіонів зрозуміють, що тривожилися даремно. Незважаючи на свою зовнішню незалежність, ви дуже вразливі і потребуєте любові, турботи близьких, друзів.

Стрілець

Зірки цього дня не пророкують Стрільцям успіху в професійній діяльності. Будь-яке досягнення даватиметься важко. Якщо і можливий прибуток, то невеликий. Постарайтеся не влазити в борги, бо буде важко їх повертати.

Козеріг

Хоч би скільки було грошей у Козерогів, вони здатні вкласти їх у сміливі проєкти, ризиковані справи. Дорікати через фінансові невдачі і карати себе зовсім не варто. Ви мали цілковиту рацію, коли виявляли підприємливість, і вам варто робити це і надалі.

Водолій

У цей день втома візьме своє, a активність значно знизиться. Можливо, вам допоможуть відволіктися нові знайомі, що володіють незаперечним авторитетом. Це будуть люди, що займають більш високе соціальне становище.

Риби

День символізує допомогу, благодійність, милосердя. Надавши допомогу у важкій ситуації, Риби, не замислюючись, зроблять це ще раз. Не потрібно чекати гарячої подяки за свої благі справи. Не ображайтеся, якщо оточення залишить без уваги ваші клопоти і турботи. Благодійність має бути відзначена скромністю.

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