31 серпня о 20:15 на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра розширеної версії серіалу «Спіймати Кайдаша». Це буде нове прочитання повісті Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я». Подробиці – далі в матеріалі!

З 31 серпня на телеканалі СТБ відбудеться показ розширеної версії 12-серійного проєкту «Спіймати Кайдаша». Цієї весни нове прочитання повісті Івана Нечуя-Левицького спричинило небувалий резонанс, здобуло високі рейтинги та абсолютну любов глядачів. Усе літо творців просили зробити продовження або повторний показ серіалу, і телеканал СТБ вирішив порадувати прихильників – показати режисерську версію з діалогами та сценами, які не ввійшли в прем’єрний показ.

Сценаристом виступила Наталка Ворожбит. Також вона вперше стала шоуранером проєкту. Головні ролі зіграли зірка «Кріпосної» Тарас Цимбалюк і зірка «Кіборгів» Віктор Жданов, а також нові зірки українського кіно: Ірина Мак, Григорій Бакланов, Антоніна Хижняк, Дарина Федина, Юрій Безкоровайний, Роман Ясіновський, Юлія Врублевська та інші, – яких цей серіал відкрив широкому загалові.

Дивіться розширену режисерську версію серіалу «Спіймати Кайдаша» вже з 31 серпня о 20:15 на телеканалі СТБ!

Video: Дата прем’єри розширеної версії серіалу «Спіймати Кайдаша» Коли стартує перший сезон Спіймати Кайдаша? Дата старту серіалу Спіймати Кайдаша 1 сезон в 2020 році

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