«І будуть люди»: історія персонажа Василя Ганжі

«І будуть люди» – епічна драма, екранізація епохального роману Анатолія Дімарова, в основі якого ― людські долі на зламі історичних подій. Прем’єра серіалу відбудеться вже цієї осені на телеканалі СТБ. Творці драми «І будуть люди» спеціально до прем’єри запустили проєкт на YouTube з назвою «Наша історія». Історію персонажа Василя Ганжі читайте далі в матеріалі.

Спеціальний проєкт «Наша історія» через розповіді героїв фільму говорить про найважливіше у складній та неоднозначній історії України і в житті кожного з нас. Відео циклу змушують задуматися про виклики, які зустрічала Україна та українці у ХХ столітті, про те, як кожен українець знаходив власний шлях у буремні часи, мріяв, боровся та обстоював свою правду і як наше минуле пов’язане із сучасністю.

Василь Ганжа пів життя працює наймитом, повертається в рідне село, стає головою, підтримуючи комуністичні ідеї. Образ героя втілив актор Акмал Гурєзов.

Серіал «І будуть люди» побудований у формі саги і крізь призму життя звичайних людей показує турбулентні етапи ХХ століття: Першу світову війну, революцію, прихід радянської влади. Кожен із героїв по-своєму зустрів ці зміни, з погляду своєї правди, але всіх їх об’єднувало одне — бажання жити, любити і знайти своє місце в новому вимірі історії. 12 епізодів. 12 основних героїв. 12 непересічних доль. Історія драматичних змін, пристрасного кохання і цінності людського життя. Про людей, які жили сто років тому, але так схожі на нас сьогоднішніх.

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