Гороскоп на 14 серпня 2020 року розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку в п’ятницю. Що особливе може статися в цей день? Чого краще уникати, а на що варто звернути увагу? Читайте гороскоп на 14 серпня від екстрасенсів СТБ.

Овен

Це найбільш вдалий день для навчання. Розміщення планет наділить Овнів сильною тягою до філософських і релігійних проблем.

Телець

Цей день символізує особисту відповідальність за все, що відбувається навколо. Тельці можуть це усвідомити і перестануть чекати допомоги від оточення. Самі шукайте рішення дуже складних життєвих завдань!

Близнюки

14 серпня у багатьох Близнюків з’явиться можливість налагодити контакт із потрібними людьми. Вдало просуватиметься навчання нової справи, освоєння творчих методів і систем, вивчення народних промислів. Також у цей день добре впроваджувати нові методи роботи, освоювати сучасне обладнання.

Рак

Імовірно, зараз Ракам не варто сподіватися на особливі успіхи у професійній сфері і на любовному фронті. Займіться здоров’ям, більше відпочивайте, за першої-ліпшої можливості вирушайте в поїздки і подорожі.

Лев

Вирушаючи в ресторан чи кафе, не забудьте вжити заходів безпеки, адже велика ймовірність підчепити коронавірус. Від нездужань допоможуть позбутися перевірені засоби.

Діва

Можливо, представники знаку Діва похилого віку потребуватимуть самореалізації. Їхня активність та ініціативність можуть бути незрозумілі оточенню. Незважаючи ні на що, знайдіть сферу застосування своїм здібностям. Не сидіть склавши руки!

Терези

Почуття обов’язку і відповідальність за кохану людину можуть підштовхнути представників знаку Терези на кардинальні зміни. Без вагань ідіть за коханою людиною. Для вас немає нічого нездійсненного.

Скорпіон

14 серпня ймовірні проблеми, пов’язані з отриманням або передачею якогось майна, рухомого і нерухомого. Вам необхідно дуже уважно ставитися до кожної статті своїх витрат.

Стрілець

Хвороба цього дня недовга, і якщо її вдасться перемогти, на вас чекає продовження життя на 20―30 років, а час для вас ніби зупиниться. Цей період сприятливий для загартовування, відновлювальних процедур.

Козеріг

14 серпня нелегко доведеться дітям від 2 до 4 років: саме на них дорослі будуть найохочіше зривати свій кепський настрій. Діти розлучених батьків ризикують опинитися в незавидній ролі яблука розбрату, що, як ви розумієте, негативно вплине на їхній розвиток, нагородить масою психологічних проблем. Користуйтеся найменшою можливістю продемонструвати малюкам свою любов і ніжність ― вони цього особливо потребують.

Водолій

Цей день символізує товариство, дружбу. Друзі та особливо задушевні подруги будуть готові в будь-яку хвилину на перший поклик прибігти до вас, щоб вислухати, щось порадити, просто посидіти поряд, якщо ви раптом засумуєте. Цінуйте всі прояви дружби і будьте вдячні тим, хто розділяє вашу життєву ношу.

Риби

Цей період вдалий для оформлення паперів, реєстрації фірм. У Риб може з’явитися можливість створити власний бізнес або організувати творчий процес. Акуратність при складанні фінансових планів, веденні справ стане гарантом майбутніх успіхів.

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