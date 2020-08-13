«Доктор Хаус»: що станеться в 15 і 16 серіях (анонс)

Сьогодні о 23:00 на телеканалі СТБ вийдуть 15 і 16 серії фільму «Доктор Хаус». Головний герой ― геніальний діагност, що володіє сильною натурою, часто порушує загальноприйняті норми і обстоює свої принципи лікування. Хаус очолює діагностичне відділення в навчальній лікарні. Через деякі особливості характеру його не можна назвати улюбленцем пацієнтів і колег ― він замкнутий, різкий і цинічний, схильний до бунтарства й мізантропії, але при цьому він профі. Що ж станеться в 15 і 16 серіях фільму «Доктор Хаус»?

У 15 серії інформатор мафії впадає в кому. Він справді хворий чи симулює, щоб не виступати свідком на судовому розгляді? У клініку кілька разів приходить підліток з маленьким братом, який постійно щось засовує в ніс.

У 16 серії у десятирічної дівчинки, яка страждає від зайвої ваги, стається серцевий напад. Мати дівчинки хоче, щоб команда Хауса не звертала уваги на вагу, коли буде ставити діагноз. Воглер наполягає, щоб Хаус звільнив одного з членів команди. Хаус робить вибір, але Воглер відхиляє його. У клініку приходять пацієнт з інфекцією через пірсинг мошонки і жінка з величезною пухлиною, яку не хоче видаляти.

У ролях: Г’ю Лорі, Ліза Еделстайн, Омар Еппс, Роберт Шон Леонард, Дженніфер Моррісон, Джессі Спенсер, Боббін Бергстром, Пітер Джейкобсон, Олівія Вайлд та ін.

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