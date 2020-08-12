Це зараз ми знаємо Ектора Хіменеса-Браво як успішного та прогресивного шеф-кухаря світового рівня. А ще колись, у юності, майбутній зірці кулінарії доводилося мити посуд на кухнях у звичайнісіньких кафе! Як починав свій шлях до високої кухні суддя шоу «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво? Дізнайтеся просто зараз!

«Я потрапив на кухню через миття посуду. Мені тільки-но виповнилося 17 років, і я дуже хотів отримати цю роботу. Коли я заробив перші гроші, були наміри купити все й одразу. Новий одяг, взуття, музичний програвач, але понад усе я хотів порадувати маму, тому купив телевізор. Маленький, променевий, тоді на весь район не було жодного, мама досі його зберігає».

За словами кулінарного гуру, в юності йому доводилося мити посуд перед тим, як Ектору довірили процес приготування:

«Я мив посуд 6 місяців, потім почав готувати на персонал, а відтак мені довірили цілий процес приготування салатів. Я вчився всього, що бачив з першого дня. Я спостерігав за роботою кожного в команді: від шефа до прибиральника. Лише один раз я був на межі звільнення. Не помітив, як увімкнув гриль, ― сліпило сонце, і я почав виливати на нього рідину. Загорівся стіл. Я мав гарну репутацію у шефа, він бачив перспективу, тому дав мені другий шанс».

У ті часи Ектор працював без вихідних і спав менше 6 годин на добу:

«На роботі нас годували. Це був ідеальний період, я працював узагалі без вихідних, щоб мати змогу поїсти. Робочі зміни тривали до півночі, а починались о шостій ранку. Та це не означало, що я спав по 6 годин. Я мав лише один кітель; щоб підтримувати охайний вигляд, мені доводилось прати його руками щодня, сушити на решітці холодильника (бо там тепле місце) і прокидатись на годину раніше, щоб досушити праскою. Я почав заробляти трохи більше грошей. І тепер уже мав змогу орендувати окреме… не житло, не кімнату. А ліжко. Повірте, на той час у Колумбії це був успіх!»

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