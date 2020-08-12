Українська Біржа Благодійності запустила благодійну платформу dobro.ua

12 серпня 2020 року Міжнародний Благодійний Фонд «Українська Біржа Благодійності» за підтримки Фонду Віктора Пінчука оголошує повний перезапуск: редизайн та оновлення найбільшої благодійної онлайн-платформи України. Відтепер ubb.org.ua стає dobro.ua. Окрім оновлення назви, фірмового стилю та логотипу, відбудуться і більш глибокі зміни.

Останній рік команда працювала над тим, щоб розширити і масштабувати доступ людей та фондів до платформи та покращити пропускну спроможність до десятків тисяч благодійних внесків одномоментно. Подача інформації стала більш зручною, зрозумілою та детальною для користувачів. Покращена навігація, розділи стали простішими в застосуванні. Додатково запускається низка інноваційних сервісів, які допоможуть поліпшити взаємодію учасників процесу: благодійних організацій, бізнесу, донорів та отримувачів допомоги.

dobro.ua ― це оновлена платформа від Української Біржі Благодійності і місце, де зібрано сотні благодійних проєктів від сотні перевірених організацій. На сайті 24/7 можна відстежувати хід збору коштів на соціальні проєкти в різних сферах життя: від медицини до підтримки ініціатив місцевих громад.

«Благодійність поступово, крок за кроком стає частиною буденності українців. І ми робимо все, щоб стати максимально зручним сервісом, аби задовольнити цю потребу. Нова платформа dobro.ua, як повітря, необхідна українському некомерційному сектору, щоб об’єднувати довкола добрих справ якомога більше небайдужих людей та збирати дедалі більше коштів на благодійні проєкти. Наш новий сайт зможе приймати понад 10 000 платежів одночасно і підтримувати тисячі соціальних проєктів. І це лише початок», ― ділиться подробицями директорка Української Біржі Благодійності Ірина Гуцал.

Серед нововведень платформи:

особистий кабінет користувача, де містяться фінансова інформація та деталі підтримки проєктів з ходом їх реалізації;

кампанії, де кожен користувач зможе запустити власний збір коштів на будь-який з існуючих проєктів і фактично матиме персоніфікований «благодійний фонд у кишені»;

заходи, де можна долучитися до концертів, виставок, лекцій тощо, кошти від яких будуть спрямовані на благодійність, а також узяти участь у благодійних розіграшах чи лотереях.

Мета проєкту: мотивувати українців приєднуватися до благодійних ініціатив і підтримувати лише перевірені благодійні фонди та організації. Слоган проєкту: світ, де кожен робить добро.

Українська Біржа Благодійності (УББ) була започаткована Фондом Віктора Пінчука у 2011 році як інвестиція в онлайн-філантропію з метою підтримки та розвитку благодійності в Україні шляхом активного залучення її громадян. УББ, а тепер і dobro.ua, існує за фінансової підтримки Фонду Віктора Пінчука і займається розвитком культури благодійності в країні.

«Майже 10 років тому ми створили УББ ― інтернет-платформу, де технологічні і соціальні інновації зустрічаються і підсилюють одне одного. Завдяки цьому невеликі і прозорі пожертвування величезної кількості людей змогли творити дива. За цей час на благодійність було зібрано понад 300 млн гривень. Майбутнє буде цифровим, і в України тут хороші перспективи. Я радий, що десятиліття тому ми поставили «цифру» на службу благодійності в Україні, що дозволило вивести її на новий рівень. І я впевнений, що за допомогою dobro.ua цей рівень стане ще вище», ― зазначив бізнесмен і філантроп, засновник Української Біржі Благодійності Віктор Пінчук.

Українська Біржа Благодійності ― міжнародний благодійний фонд, який запустив і підтримує роботу першої та найбільшої в Україні фандрайзингової платформи онлайн-благодійності, ефективного та сучасного інструмента для залучення коштів на різноманітні благодійні та соціальні проєкти. За 9 років роботи платформа залучила на благодійність понад 313 000 000 грн, підтримала майже 6 000 проєктів і стала переможцем численних національних конкурсів та рейтингів у сфері благодійності. Українська Біржа Благодійності ― професійно про добро.

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