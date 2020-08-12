Такого в Україні ще не було! Гурт «БЕZОбмежень» влаштував концерт в аеропорту. І це під час карантину! Ведучі проєкту «Неймовірна правда про зірок» Надія Матвєєва і Григорій Решетник вирішили розповісти, як пройшов перший в країні автоконцерт улюбленого гурту мільйонів. Усі деталі читайте в матеріалі.
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«24 серпня на НСК «Олімпійський» мав відбутися грандіозний концерт нашого гурту, однак через пандемію коронавірусу ми були змушені перенести його на наступний рік» , — розповідає фронтмен гурту Сергій Танчинець.
Тільки уявіть, концерт на 70 тисяч осіб, підготовка до якого тривала протягом цілого року. Однак учасники гурту вигадали щось неймовірне, щоб виправити цю ситуацію.
Унікальний автоконцерт, заради якого аеропорт «Бориспіль» перетворився на музичний майданчик. Величезний простір завбільшки 100 на 130 метрів, який уміщує 500 автомобілів. Такого масштабу в нашій країні ще не було.
«Перший раз, коли ми вийшли на подібний майданчик і люди нас вітали клаксонами, — це було неймовірно. У мене навіть мурашки побігли», — зізнається Сергій Танчинець.
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Для концерту було придбано унікальне обладнання, аналогів якому в нашій країні поки немає. А ось гримеркою для гурту слугував цілий термінал аеропорту!
Також у «БЕZОбмежень» є свій талісман — це дочка вокаліста Сергія Танчинця, яка допомагає в організації практично всіх концертів.
Про те, як пройшов концерт і який сюрприз приготував один з глядачів, дивіться в нашому відео!
Video: «Неймовірна правда про зірок»: Як пройшов унікальний автоконцерт гурту «БЕZОбмежень»
Ведучі проєкту Неймовірна правда про зірок Надія Матвєєва і Григорій Решетник вирішили розповісти, як пройшов перший в країні автоконцерт гурту БЕZОбмежень
Більше ексклюзивних новин про життя селебріті ви дізнаєтеся у проєкті «Неймовірна правда про зірок» щосуботи о 09:30.
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