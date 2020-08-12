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Міжнародний день молоді 2020: як відзначать свято зірки СТБ

12.08.2020

Міжнародний день молоді в багатьох країнах щорічно відзначають 12 серпня, щоб привернути увагу громадськості до проблем молодого покоління. Адже розвиток світу безпосередньо залежить від молодих людей, які його населяють. Яка ж історія Міжнародного дня молоді та як його відзначать зірки СТБ — читайте в матеріалі.

день молодежи

Міжнародний день молоді: історія святкування

Міжнародний день молоді був встановлений Генасамблеєю ООН майже 19 років тому — 17 грудня 1999 року. А вперше це свято свято відзначили 12 серпня 2000 року. Генсек ООН закликав світову громадськість визнати, що різні покоління залежать один від одного, а значить, і вирішувати свої проблеми вони повинні разом. Також він рекомендував інформувати молодь про існуючі складнощі у світі та варіанти їх вирішення.

Більше на тему: День Незалежності України: історія свята

Як відзначать Міжнародний день молоді 2019 зірки СТБ

Кохана екс-холостяка Нікіти Добриніна Даша Квіткова проведе сьогодні не з келихом вина в честь свята, а в стоматологічній клініці:

«Саме сьогодні я вирішила поїхати в клініку для того, щоб вирвати чотири зуба. І чим ближче ми до стоматологічної клініки – тим більший у мене мандраж».

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