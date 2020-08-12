Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Місячний календар стрижок на серпень 2020

12.08.2020

Влітку завжди хочеться змінити стиль, щоб набути ще гарнішого, свіжішого, молодшого і яскравішого вигляду. Однак не секрет, що на ріст волосся впливає фаза Місяця. Тому ділимося з вами місячним календарем стрижок на серпень 2020 року. Коли можна стригтися? Які дні в серпні сприятливі для зміни іміджу? А коли варто утриматися від походу в салон?

Сприятливі дні для стрижки волосся в серпні 2020 року:

1, 2, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31 серпня.

Несприятливі дні для стрижки волосся в серпні 2020 року:

Згідно з місячним календарем, краще не братися за зміну іміджу в такі дні:

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 16, 18, 20, 23, 24, 25 серпня.

Більше на тему: Місячний календар стрижок на 2020 рік від Ярослави Федорової

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить