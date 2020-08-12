Гороскоп на 13 серпня 2020 року розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку в четвер. Що особливе може статися в цей день? Чого краще уникати, а на що варто звернути увагу? Читайте гороскоп на 13 серпня від екстрасенсів СТБ.

Овен

У повсякденному житті Овна не намічається жодних особливих змін. Справи обіцяють іти без зайвої суєти, а ухвалені рішення вирізнятимуться виваженістю. До того ж Овен сьогодні не схильний ризикувати, вважаючи за краще поводитись обережно.

Телець

Головним трендом дня у Тельця буде нудьга. З одного боку, в душі йому хотітиметься зайнятися бодай чимось цікавим. З іншого ж боку, шансів для цього буде, на жаль, небагато. Не варто очікувати, що хтось із оточення візьме ініціативу на себе і виведе Тельця з цього пасивного стану.

Близнюки

Близнюки будуть готові мало не в кожному зі своїх знайомих побачити ознаки консерватора і ретрограда. Особливо їх дратуватиме небажання інших прийняти їхні думки та ідеї.

Рак

Усі охочі сісти на шию Раку можуть відпочивати: підбити його на будь-яку справу навряд чи вийде. У принципі, Рак навіть заперечувати не стане ― просто він так довго вагатиметься і роздумуватиме, що в охочих покататися за його рахунок терпіння не вистачить.

Лев

Якщо щось і здатне вивести Лева з себе, так це необхідність що-небудь міняти. Будь-які зміни в житті або в стосунках здаватимуться Левові необґрунтованими, нелогічними, та й взагалі непотрібними.

Діва

День у Діви обіцяє пройти без особливих потрясінь. Справи вдаватимуться досить легко, а доля може надати хороший шанс зміцнити свій громадський статус. Щоб не злякати удачу, Діві сьогодні треба уникати будь-якої екстравагантності як у зовнішньому вигляді, так і в поведінці.

Терези

Терези будуть явно не налаштовані на нові знайомства. Та й взагалі, до всього нового вони ставитимуться з великою обережністю. Зате вже якщо знайомство в цей день все-таки відбудеться, то можна очікувати, що воно буде особливо міцним і довгим.

Скорпіон

Інтелект Скорпіона буде не тільки загострений, а й гармонійно доповнений такою корисною якістю, як критичність мислення. Іншими словами, безглуздих думок у Скорпіона сьогодні буде менше, ніж зазвичай, а ймовірність наробити дурниць і зовсім мінімальна.

Стрілець

Стрілець буде дуже дбайливим і акуратним господарем. Навіть не намагайтеся просити у Стрільця грошей у борг ― не дасть! Або дасть із такими застереженнями, що і брати не захочеться. Взагалі у всьому, що стосується свого гаманця, Стрілець не буде схильний іти на жодні поступки.

Козеріг

День у Козерога обіцяє пройти на тлі нав’язливих роздумів на тему: що ж все-таки краще ― рішучість чи обережність? Поки будете міркувати, ризикуєте втратити і час, і можливості.

Водолій

День у Водолія пройде під не найоптимістичнішою зіркою. Все, що відбувається, викликатиме в нього напади невдоволення і розчарування. Втім, невдоволення навряд чи буде надто глибоким і не переросте у щось більше за глухе бурчання.

Риби

День у Риб обіцяє пройти під зіркою меланхолії і смутку. На жаль, усе, що не вдалося зробити вчора, в цей день тим більше не вийде закінчити. Та що там закінчити, якщо навіть починати сьогодні Рибам нічого не захочеться.

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