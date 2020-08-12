«Доктор Хаус»: що станеться в 13 і 14 серіях (анонс)

Сьогодні о 23:00 на телеканалі СТБ вийдуть 13 і 14 серії фільму «Доктор Хаус». Головний герой ― геніальний діагност, що володіє сильною натурою, часто порушує загальноприйняті норми і обстоює свої принципи лікування. Хаус очолює діагностичне відділення в навчальній лікарні. Через деякі особливості характеру його не можна назвати улюбленцем пацієнтів і колег ― він замкнутий, різкий і цинічний, схильний до бунтарства й мізантропії, але при цьому він профі. Що ж станеться в 13 і 14 серіях фільму «Доктор Хаус»?

У 13 серії дошка для спіритичних сеансів пророкує хлопчикові смерть, і невдовзі вона справді постає в нього на порозі. Батько Чейза допомагає Хаусу встановити діагноз. У клініку приходить пацієнт із затерплими пальцями.

У 14 серії красиву та успішну жінку паралізує під час наради. Таємниці, які вона приховує, змушують Хауса ризикнути ліцензією. Мільйонер Едвард Воглер стає членом правління, після того як пожертвував лікарні 100 мільйонів доларів. Він хоче перетворити Принстон-Плейнсборо на успішне комерційне підприємство, і перше, що йому не подобається, ― дороге відділення діагностичної медицини. У клініку приходить хлопчик, батько якого онімів після операції на коліні.

У ролях: Г’ю Лорі, Ліза Еделстайн, Омар Еппс, Роберт Шон Леонард, Дженніфер Моррісон, Джессі Спенсер, Боббін Бергстром, Пітер Джейкобсон, Олівія Вайлд та ін.

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