Що чекає на кожен знак зодіаку в особистому житті в серпні? Кому час готуватися до змін? Читайте детальний любовний гороскоп на серпень 2020 року від екстрасенсів СТБ.

Любовний гороскоп на серпень 2020: Овен

Овнам треба провести серпень у максимально романтичній атмосфері: прогулянки, романтичні зустрічі та обійми. Приділяйте більше часу своїй другій половині. А якщо ви самотні, то перестаньте закриватися від людини, яка робить вам уже сотий крок назустріч. Дайте їй шанс. Ці стосунки мають прекрасну перспективу.

Любовний гороскоп на серпень 2020: Телець

Тельцям потрібна сміливість. Ви хочете проявити себе, поговорити з людиною і зізнатися в почуттях. Серпень вимагає від вас дій. Чоловікам подобаються сміливі дівчата, а дівчатам — сміливі, впевнені в собі чоловіки. Якщо ви самотні, то вас точно помітять. Починайте бути відвертішими, адже відкритість і чесність у стосунках — запорука успіху.

Любовний гороскоп на серпень 2020: Близнюки

У Близнюків настав той момент, коли саме вам потрібно ухвалювати важливі рішення. Будьте готові, що в цьому місяці ваш партнер може багато з чим не погоджуватися. Тут вам знадобляться навички домовлятися і знаходити компроміс. Переживши цей місяць і вийшовши з невеликої кризи, ваші стосунки стануть міцнішими.

Любовний гороскоп на серпень 2020: Рак

Ракам зірки радять не боятися експериментувати. Готуйте смачні вечері, влаштовуйте прогулянки на катерах або польоти на повітряній кулі. Вносьте несподіванки в особисте життя. Головне — це емоції. Самотнім знакам варто робити перші кроки самостійно. Не бійтеся проявляти інтерес і зав’язувати розмови.

Любовний гороскоп на серпень 2020: Лев

Цей місяць буде дуже важливим для зміцнення взаємин з коханою людиною. Допомогти в цьому може ваша терплячість і розуміння. Так, будуть розбіжності, непорозуміння і навіть невеликі сварки. Але вам треба зважати на стан партнера і шукати причини, чому він так чинить.

Любовний гороскоп на серпень 2020: Діви

Діви, поцікавтеся сподіваннями і потребами свого партнера, а потім докладіть спільних зусиль до їх реалізації. Навчіться слухати, адже партнер не вперше намагається донести вам, що йому не вистачає вашої уваги. У ваших думках оселився хтось інший, але це скороминуще захоплення, яке не має жодних перспектив.

Любовний гороскоп на серпень 2020: Терези

Весь серпень ви мучитиметесь питанням, чи з тією людиною збираєтеся будувати серйозні стосунки. І відповідь не варто шукати в гороскопах. Тут усе залежить від ваших спостережень: як партнер дбає про вас, турбується і допомагає в складних ситуаціях. Якщо якісь моменти за цими пунктами вас не задовольняють, настав час поговорити відверто.

Любовний гороскоп на серпень 2020: Скорпіон

Скорпіонам можна сміливо поекспериментувати з образами, оновити гардероб, удосконалити навички спілкування з людьми. Це допоможе залучити у ваше життя потрібну і важливу людину, яка полюбить вас і буде піклуватися, як ніхто інший. А якщо у вас є друга половина, то вона точно надихнеться вашими змінами і захоче вдосконалюватися заради вас.

Любовний гороскоп на серпень 2020: Стрілець

Перша половина місяця буде досить спокійною. А ось ближче до кінця серпня на вас чекають серйозні зміни в особистому житті. Усе залежить від того, як ви захочете продовжувати або зовсім не продовжувати взаємини. Не бійтеся ухвалювати важливі рішення, які здатні змінити ваше життя.

Любовний гороскоп на серпень 2020: Козеріг

Цей місяць подарує вам безліч знаків уваги від представників протилежної статі. Ви почуваєтесь як ніколи впевнено і сміливо. Скористайтеся цим у своїй кар’єрній діяльності. Але не забувайте і про особисте життя. Добре обміркуйте, з ким би хотіли пов’язати своє життя. А якщо не готові до серйозних стосунків — будьте уважні, обираючи партнера. Ви повинні бути на одній хвилі.

Любовний гороскоп на серпень 2020: Водолій

Будьте щедрими в цьому місяці. Почати можна з таких приємних дрібниць як подарунок коханій людині. Головне, нехай це буде без усякої нагоди. Ба більше, діліться хорошим настроєм і приємними спогадами. Кожне реалізоване бажання подарує вам багато позитивних емоцій і натхнення для важливих починань.

Любовний гороскоп на серпень 2020: Риби

Припиніть в усьому радитися з друзями або порівнювати особисте життя інших і ваше. Ви не концентруєтесь на своїй історії, а розриваєтеся на обдумування і аналіз. Зірки рекомендують слухати тільки себе. Ви, як ніхто інший, знаєте, що потрібно робити. Кожне особисте життя — унікальне. І не треба прагнути до телевізійного ідеалу.

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