Серпень ― благодатна пора для садівників і дачників. І йдеться тут не тільки про збір урожаю. Серпень 2020 року ― чудовий час для садіння і пересаджування рослин. У які дні це краще робити, щоб ваша праця дала максимальні результати, підкаже місячний календар. Читайте в нашому матеріалі місячний календар садівника-городника на серпень 2020 року.

Місячний посівний календар на серпень 2020

1―2 серпня ― ці дні варто присвятити роботам у саду. Вдалий час для пересаджування дерев і квітів, особливо грушевих і сливових, агрусу, смородини.

3―4 серпня ― несприятливі дні для сіяння та садіння. Краще зайнятися збором зернових і коренеплодів.

5―6 серпня ― сприятливий час для садіння селери, редиски, цибулинних, щеплення дерев і ягідних кущів. Можна зайнятися консервацією.

7―9 серпня ― ці дні треба присвятити підготовці ґрунту і збиранню врожаю: ягід, коренеплодів та ін.

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10―12 серпня ― можна садити всі коренеплоди, бульбові і цибулинні культури, а також підстригати дерева і кущі. Рекомендується збирати лікарські рослини.

13―19 серпня ― несприятливі дні для садіння і пересаджування трав’янистих культур. Ці дні краще присвятити збиранню врожаю, прополюванню і культивації. Також можна збирати лікарські трави, займатися сушінням і консервацією. У жодному разі не можна нічого садити в землю. Є ризик того, що рослина не приживеться, а буде хворіти.

20―31 серпня ― ці дні дуже сприятливі для садіння і пересаджування. Особливо це стосується помідорів, капусти і зелені. Квіти і кущі також можна сміливо пересаджувати або заводити нові рослини у своєму саду. Також рекомендується садіння кісточкових фруктових дерев. Ефективні полив і сінокіс.

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