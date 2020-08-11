Гороскоп на 12 серпня 2020 року розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку в середу. Що особливе може статися в цей день? Чого краще уникати, а на що варто звернути увагу? Читайте гороскоп на 12 серпня від екстрасенсів СТБ.

Овен

Жодні непередбачені обставини не зможуть збити Овна з ритму. Можливо, якісь незаплановані події на час відвернуть його увагу, але це не завадить Овну 12 серпня організуватися і все-таки довести свої справи до кінця. Тому загалом день обіцяє пройти продуктивно, особливо якщо Овен не буде дратуватися через прикрі перешкоди.

Телець

День у Тельця загалом обіцяє минути спокійно і позитивно. Однак протягом дня можливі несподівані повороти. Не виключено, що якась зустріч 12 серпня різко змінить усі ваші плани. Проте всі ці події матимуть короткочасний характер.

Близнюки

У життя Близнюків увірветься свіжий вітер! Можливо, це буде якесь нове, незвичне відчуття. Чи, може, випадковий погляд на знайомі речі змусить Близнюків побачити в них несподіваний сенс. Дивіться, як би вам не втратити голову! Наслідки цих захоплень Близнюків ще довго можуть розходитися по їхній долі, мов кола по воді.

Рак

Зірки будуть прихильні до Раків! День обіцяє складатися досить позитивно і без особливих потрясінь. Буде час і відпочити, і справами зайнятися. Протягом дня з Раком цілком можуть трапитися приємні несподіванки. Ну, а від неприємних поворотів його вбережуть внутрішня обачність та інтуїція, яка 12 серпня буде загостреною.

Лев

Із самого ранку в душі у Лева почне потихеньку стискатися якась невидима пружина. Ні оточення, ні сам Лев можуть цього навіть не помічати, а коли помітять, буде вже пізно. Адже якщо ця пружина зірветься, мало не здасться нікому! День же буде досить наповнений подіями, які можуть спровокувати у Лева спалах раптового гніву. З боку це буде схоже на те, ніби хтось вирішив пограти з сірниками поруч із бочкою бензину.

Діви

День у Дів обіцяє складатися досить вдало. З самого ранку зірки налаштовуватимуть вас на позитивний лад, наповнюючи спокійною, упевненою силою. Втім, розслаблятися 12 серпня не варто: протягом дня доля може не раз надати Діві чудові шанси взяти гору над своїми суперниками або конкурентами. Втративши ж ці шанси, Діва ще довго шкодуватиме.

Терези

Терезам буде дуже корисний повноцінний відпочинок у колі найближчих людей. Швидше за все, вільний час їм захочеться провести вдома, однак протягом дня плани Терезів можуть неодноразово змінюватися. Хоча самі Терези 12 серпня і не налаштовані проявляти ініціативу, але із задоволенням приймуть пропозицію погуляти або сходити в гості до друзів. Головне, щоб ця пропозиція була від людини, з якою Терезам по-справжньому комфортно.

Скорпіон

Скорпіону захочеться нарешті відпочити і розслабитися, ось тільки навряд чи це вийде. Найімовірніше, тільки-но Скорпіон зручніше влаштується в якійсь затишній місцині з бажанням нічого не робити в найближчі години, як обставини змусять його різко змінити свої плани.

Стрілець

На Стрільця можуть очікувати різноманітні сюрпризи! В його серці може спалахнути несподівана і бурхлива пристрасть, яка навряд чи обмежиться простим романом. Навіть якщо цей роман не буде тривалим, він усе одно залишить у душі відчутний слід. Почуття можуть нахлинути на Стрільця настільки раптово, що він абсолютно не встигне до них підготуватися. А можуть і не нахлинути ― тут уже кому як пощастить.

Козеріг

Козерога 12 серпня краще не провокувати! Навіть незважаючи на його уявну поступливість і безтурботність. Не те що оточенню, але навіть самому Козерогу завтра може здатися, що він ― суцільний спокій і миролюбність, проте тим більш несподіваним буде раптовий напад роздратування. Одним словом, не дратуйте Козерога ― так усім буде краще!

Водолій

Найефективніший шлях для Водолія ― ​​це не противитися обставинам і спокійно плисти за течією. 12 серпня безглуздо сперечатися з долею і тим більше намагатися діяти за суворим планом. Плани будувати, звичайно ж, можна, але при цьому Водоліям треба бути готовими до того, що протягом дня вони можуть неодноразово змінюватися. Довіртеся своїй інтуїції ― вона підкаже, як краще діяти в несподіваних ситуаціях.

Риби

Творчий порив може нахлинути на Риб абсолютно несподівано, буквально на рівному місці, без попередження, як цунамі. Ця хвиля накриє Риб з головою, віднесе в незрозумілі далі, змусить забути про всі поточні справи і плани. Але врешті-решт, залишить після себе на березі якусь безцінну перлину.

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