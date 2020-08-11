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«Доктор Хаус»: що станеться в 11 і 12 серіях (анонс)

11.08.2020

Сьогодні о 23:00 на телеканалі СТБ вийдуть 11 і 12 серії фільму «Доктор Хаус». Головний герой ― геніальний діагност, що володіє сильною натурою, часто порушує загальноприйняті норми і обстоює свої принципи лікування. Хаус очолює діагностичне відділення в навчальній лікарні. Через деякі особливості характеру його не можна назвати улюбленцем пацієнтів і колег ― він замкнутий, різкий і цинічний, схильний до бунтарства й мізантропії, але при цьому він профі. Що ж станеться в 11 і 12 серіях фільму «Доктор Хаус»?

В 11 серії дівчина потрапляє в аварію після того, як зауважує, що її друг кашляє кров’ю. Кровотеча у хлопця не зупиняється і після аварії. Кадді укладає з Хаусом угоду: якщо він зможе обійтися без вікодину тиждень, вона звільнить його від пацієнтів клініки на цілий місяць. Форман і Кемерон бояться, що абстинентний синдром заважає Хаусу мислити тверезо і може стати причиною смерті пацієнта.

У 12 серії колишній наркоман, пітчер Хенк Вігген несподівано ламає руку. Хаус вважає, що Хенк бреше, що не вживає стероїдів. Після відмови Вілсона Хаус розуміє, що йому нема з ким піти на шоу вантажівок. У клініку приходить жінка з болем у нозі, чоловік, який не може вийняти контактні лінзи, дантист і підліток, що страждає від похмілля.

У ролях: Г’ю Лорі, Ліза Еделстайн, Омар Еппс, Роберт Шон Леонард, Дженніфер Моррісон, Джессі Спенсер, Боббін Бергстром, Пітер Джейкобсон, Олівія Вайлд та ін.

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