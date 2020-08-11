Іноді так буває, що батьки виховують своїх дітей по-різному. Особливо, якщо в сім’ї ростуть хлопчик і дівчинка. Саме так і сталося у героїні одного з випусків психологічного реаліті «Супермама» Даші. Жінка ставилася до старшого сина досить суворо, а ось маленьку дочку частіше балуэ та більше дозволяє. Але чи правильно це? Про це розповів експерт ыз питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов.

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Експерт із питань дитячої вікової психології під час особистої зустрічі з Дашею звернув її увагу на те, що вона виховує свою дочку більш м’яко, на відміну від сина, до якого проявляє вимогливість. На думку ведучого, така тактика може мати негативні наслідки для дитини.

«На жаль, багато матерів вважають, що синів треба виховувати жорстко. Проте це може призвести до неврозів. Так, потрібно розуміти, що хлопчики і дівчатка відрізняються, треба враховувати гендерні відмінності. Але до дітей треба ставитися однаково. Тому що різниця у ставленні може спровокувати ревнощі між ними».

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Дмитро Карпачов звернув увагу на те, що іноді, коли Даша хоче продемонструвати синові, що про жінку треба дбати, що жінка — це не обслуговуючий персонал, вона робить це так, що син починає відчувати себе обслуговуючим персоналом. Експерт порадив мамі високих стандартів не забувати про те, що й хлопчикам потрібні ніжність і турбота.

«До певного віку принципових відмінностей у вихованні немає. Всім дітям потрібні ніжність, турбота і любов».

Більше порад щодо виховання дітей — з понеділка по четвер о 18:15 у новому проєкті «Супермама».

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