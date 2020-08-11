Брови 2020: модні тенденції

Брови – обрамлення обличчя, це знає кожна дівчина. Які брови будуть модними в 2020 році? Дізнайтеся в нашій статті все про тренди в оформленні брів на 2020 рік, щоб не впасти в бруд обличчям.

Природні брови 2020

Не потрібно намагатися зробити свої брови ідеальної форми в 2020 році. Модною стане м’яко заповнена тінями брова, яка не привертає до себе багато уваги. Ілюзія не займаних косметикою брів тільки вітається. Відсутність насиченого кольору і чіткої форми – все, що потрібно для модних в майбутньому сезоні брів.

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Знебарвлені брови 2020

Знебарвлені брови – ще один тренд 2020 року. Домогтися такого ефекту можна за допомогою знебарвлення волосків. Чи піде ця тенденція в народ? Навряд чи. А ось на обкладинках глянцю ми її побачимо і не раз! Такий тренд більше підходить для зйомок або модних заходів, але ніяк не для повсякденного життя.

Густі брови 2020

Густі модні брови у найближчому сезоні не відступлять і продовжать свою ходу. Принаймні нам це показали тижні моди, подіуми і глянцеві журнали. Зовнішній вигляд моделей дає зрозуміти, що акцентована форма брів 2020 року стане улюбленим хітом модниць, а якщо ви не володієте такими бровами, то можете досягти такого результату завдяки мікроблейдингу або промальовуванню.

М’які брови 2020

Сьогодні вже ніхто не заповнює міжбровний простір густими тінями через трафарет; ніхто не малює графічні, густі брови-карнизи. Всі прагнуть мінімалізму і м’якості.

Прямі брови 2020

Строго окреслені кути або коми вийдуть з моди у 2020 році. В тренді природність і корекція брів повинна відповідати цій тенденції. Якщо нижня частина брови ще хоч якось сприймає загостреність, то верхня повністю виключає цю форму.

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