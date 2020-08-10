Творці серіалу «І будуть люди» запускають спеціальний проєкт «Наша історія»

«І будуть люди» — епічна драма та екранізація епохального роману Анатолія Дімарова, в основі якого людські долі на зламі історичних подій. Прем’єра серіалу відбудеться вже цієї осені на телеканалі СТБ. Творці серіалу «І будуть люди» спеціально до прем’єри серіалу запустили проєкт в YouTube під назвою «Наша історія». Детальніше – далі в матеріалі!

Спеціальний проєкт «Наша історія» через розповіді героїв фільму говорить про найважливіше у складній та неоднозначній історії України та у житті кожного з нас. Відео циклу змушують задуматися про виклики, які зустрічала Україна та українці у ХХ столітті, про те, як кожен українець знаходив власний шлях у буремні часи, мріяв, боровся та відстоював свою правду, і як наше минуле пов’язане з сучасністю.

Цикл відео відкриває героїня Олеся Івасюта, яка довго жила серед брехні, але згодом прийде час дізнатися правду. Її роль втілила акторка Катерина Григоренко.

Серіал побудований у формі саги і через призму життя звичайних людей показує турбулентні етапи 20 століття: перша світова війна, революція, прихід радянської влади. Кожен з героїв по-своєму зустрів ці зміни, з точки зору своєї правди, але всіх їх об’єднувало одне — бажання жити, любити і знайти своє місце у новому вимірі історії. 12 епізодів. 12 основних героїв. 12 непересічних доль. Історія драматичних змін, пристрасного кохання і цінності людського життя. Про людей, які жили сто років тому, але так схожі на нас сьогоднішніх.



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