Дивіться новий детективний серіал «Швабра» на телеканалі СТБ з понеділка по четвер о 20:15. За сюжетом головна героїня серіалу «Швабра» – шкільна вчителька математики Анна Миколаївна, яку позаочі прозвали Шваброю, – допомагає капітану Вершиніну розслідувати злочини за допомогою математичних методів, формул алгоритмів. Детальніше про акторів серіалу «Швабра» читайте в матеріалі.

Швабра – дивитись онлайн всі серії серіалу Швабра

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Талановитий математик Анна Миколаївна працює шкільною вчителькою. Волею долі вона починає допомагати капітанові Вершиніну розслідувати складні злочини за допомогою математичних методів. Головні інструменти слідчого – багаторічний досвід і основи криміналістики, Анни Миколаївни – бездоганні знання математичних методів, формул і моделей. Здавалося б, вони абсолютно різні, але саме завдяки цьому союзу вдасться розслідувати найскладніші справи. Шлях від повного презирства до визнання математичної логіки разом із Вершиніним пройдуть і його колеги – лейтенант Гончаренко й експерт Катя.

Олександра Ребенок

(Анна Миколаївна, Швабра – головна героїня)

Серіал Швабра – 1 серія дивитись онлайн

Серіал Швабра – 2 серія дивитись онлайн

Про те, що Олександра стане актрисою, її батьки зрозуміли ще в дитинстві, коли в 3-му класі дівчинка почала відвідувати дитячий музичний театр Галини Вишневської. Однак після школи Олександрі не вдалося вступити на акторський і, за порадою своєї матері, дівчина пішла навчатися на режисера. Однак мрію стати актрисою не втратила й через два роки все ж стала студенткою Щукінського театрального інституту. Але після закінчення навчання з роботою було дуже складно. Тому дівчина почала працювати ведучою на телебаченні.

У кіно кар’єра почала складатися тільки в 2010 році, коли Олександра отримала роль у серіалі «Школа». За цю роль, до речі, актриса була номінована на «ТЕФІ».

Антон Батирєв

(Вершинін, капітан – головний герой)

Батьки Антона мріяли, щоб їхній син отримав «серйозну» спеціальність. Однак чоловік із дитинства мріяв про кар’єру актора. Проте вступити до столичного вишу йому не вдалося. Тоді він поїхав в Ярославське училище, до В’ячеслава Шалімова. Через пів року опинився в Санкт-Петербурзі, служив у театрі, проте стати студентом місцевого інституту не вдалося. Антон повернувся в Ярославль, але його місце виявилося зайнятим. У підсумку актор отримав диплом Саратовського театрального училища, після закінчення якого був прийнятий в трупу ТЮГу імені Кисельова.

Знаменитим Антон став після кримінальних фільмів і серіалів. Не дивно, адже такому видному та импозантному чоловікові навперебій пропонували ролі кримінальних авторитетів і людей у погонах.

Анна Кузіна

(Катя, експерт)

За освітою Анна Кузіна – літературний критик та журналіст. Однак успіху досягла в акторській кар’єрі. Шлях до слави був досить складним. Анна не змогла вступити до театрального ні в Києві, ні в Москві. Тому, щоб не втрачати час, вона стала студенткою Київського політехнічного інституту. Але мрію стати артисткою Анна Кузіна не забула: будучи студенткою вступила до театральної студії імпровізації «Чорний квадрат». На сцені талановиту дівчину помітив художній керівник театру «Дах» і запросив у спектакль «Шельменко-денщик». Це стало відправною точкою до успіху молодої актриси. Нині Анна – дуже затребувана артистка. У неї практично немає вільного часу.

Олександр Рудько

(Гончаренко, лейтенант)

Олександр Рудько отримав освіту в Київському національному університеті театру, кіно та телебачення ім Карпенка-Карого. Працював у Київському театрі юного глядача на Липках, а також у Київському вільному театрі. Олександр – великий професіонал і всесторонньо розвинена особистість. Він чудово вміє як фехтувати, так і танцювати народні танці. Першу роль у кіно отримав в епізодичній ролі в 2011 році у фільмі «Арифметика підлості». З того моменту Олександр регулярно отримує пропозиції для зйомок в кіно.

Сергій Сипливий

(Зурабов, начальник)

Сергій Сипливий – популярний український актор. Закінчив Київський інститут театрального мистецтва ім. Карпенка-Карого. З 1987 року працює в Київському драматичному академічному театрі на Подолі. Він створив кілька десятків приголомшливих образів. У кіно дебютував в 1998 році, де зіграв одну з ролей у фільмі «Бери шинель». Нині Сергія постійно запрошують у кіно. Він став одним із найпопулярніших акторів не тільки у нас в країні, а й за кордоном.

Іван Тамашов

(учень Швабри, син Вершиніна)

Іван Тамашов – зовсім юний актор, проте за його плечима вже чималий досвід у зйомках. Іван зіграв ролі в шести серіалах, а також брав участь у кількох телевізійних проєктах. До речі, Іван брав участь в одному з сезонів кулінарного шоу на телеканалі СТБ «МастерШеф Діти»

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