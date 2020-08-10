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Мода 2020: трендові спідниці літнього сезону

10.08.2020

Літо вже зовсім скоро, і кожна модниця замислюється над питанням: яку ж модну спідницю варто купити? Редакція STB.UA підготувала добірку трендових спідниць сезону літо 2020. Перелік модних трендових спідниць і фото новинок сезону моди літо 2020 року – дізнаєтеся в матеріалі.

Привіт, модне літо 2020! Для світових кутюр’є воно вже настало, а фасони їхніх літніх колекцій доступні для перегляду на різних форумах і сайтах. Редакція сайту STB.UA підготувала для вас добірку найбільш актуальних фасонів літніх спідниць на 2020 рік.

Трендові спідниці літнього сезону 2020: шкіряні спідниці

Трендові спідниці літнього сезону 2020: спідниці з заходом

Трендові спідниці літнього сезону 2020: спідниці з деніму

Трендові спідниці літнього сезону 2020: плісировані і пишні спідниці

Трендові спідниці літнього сезону 2020: спідниці з оборками та воланами

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