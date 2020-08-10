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MÉLOVIN запустив Флешмоб Миру, який уже підтримали 25 країн світу

10.08.2020

MÉLOVIN знову здивував не лише нашу країну, а вразив своїм закликом весь світ. Артист опублікував у своїх соцмережах фото з написом «The world needs peace» і влаштував світовий Флешмоб Миру.

Меседж від MÉLOVIN почав розлітатися по всьому континенту і здобув  підтримку в  міжнародній спільноті. До цього флешмобу доєдналися користувачі соцмереж, а також артисти та відомі особистості. Після реакції тисячі людей на флешмоб MÉLOVIN висловив у соцмережах свою позицію:

«З кожним роком нас все більше і більше накачують отрутою! А ми цьому тільки раді, голосно аплодуємо і захоплюємося! Виходить, що ми такі ж злочинці і співучасники всього цього хаосу, який кожен може побачити навколо! Ми самі допомагаємо створювати цей хаос і самі ж поглинаємо його під різними приводами! Тим самим, людська злість і агресія беруться від відсутності любові до себе! Як і мільйони найгучніших злочинів скоюються щодня людьми під прикриттям «Бога». Виховуйте любов до себе! Щоб вже завтра полюбити світ, який здатний як багато дати, так і відібрати все, що коли-небудь мав, визнавши тебе просто профнепридатним!»

До флешмобу в день приєднуються тисячі людей! Це стосується кожного, і кожен житель землі може стати частиною цієї історії і висловити свою позицію!

 

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#THEWORLDNEEDSPEACE Наблюдая за миром, за самим собой, за полной неосознанностью того, что говорят и делают люди здесь в социальных сетях, за пределами наших стен и домов! Каким контентом и продуктом накачивают нас блогеры, средства массовой информации и люди окружающие нас! ⠀ Как выгодно сталкивать лбами людей разной религии, гендерной принадлежности, ориентации, людей с разным цветом кожи, разными взглядами на жизнь. И все для выгоды больших голодных «монстров» которые уже не влазят в свои норы. ⠀ С каждым годом нас все больше и больше накачивают ядом! А мы этому только рады, громко аплодируем и восхищаемся! Получается, что мы такие же преступники и соучастники всего этого хаоса который каждый может лицезреть вокруг! Мы сами помогаем создавать этот хаос и сами же поглощаем его под различными предлогами! Тем самым, человеческая злость и агрессия берётся от отсутствия любви к СЕБЕ! Как и миллионы самых громких преступлений в день совершаются ежедневно людьми под прикрытием «Бога». ⠀ Воспитывайте любовь к себе! Чтобы уже завтра полюбить мир, который способен как много дать, так и отобрать всё, что когда-либо имел, признав тебя попросту профнепригодным! Присоединяйся к флешмобу прямо сейчас 🙏🏻 Отмечайте 5 человек на которых вы подписаны 🔥 #беларусь

Публикация от MÉLOVIN 🩸 (@melovin_official)

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