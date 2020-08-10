Гороскоп на 11 серпня 2020 року розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку у вівторок. Що особливе може статися в цей день? Чого краще уникати, а на що варто звернути увагу? Читайте гороскоп на 11 серпня від екстрасенсів СТБ.

Овен

11 серпня вам варто подумати про перспективи на особистому фронті. До кінця року бажано закласти основу для міцних стосунків, оскільки потім буде менше шансів побудувати сім’ю.

Телець

Сьогодні ви будете особливо гостро реагувати на те, що відбувається. Найкращий спосіб позбутися емоцій ― зануритися у творчість. 11 серпня стане продуктивним днем ​​для природжених творців.

Близнюки

Сьогодні вас спробують розлютити. Не піддавайтеся на провокації, це критичний момент, який ви легко переживете. Головне ― тримати себе в руках і зосередитися на цілі.

Рак

Сьогодні вас може потягнути на раціоналізаторство і оптимізацію всього. Але краще звернутися до інтуїції, оскільки енергія космосу 11 серпня може відкрити Ракам дар передбачення.

Лев

У Левів в особистому житті може виникнути плутанина, але сьогодні варто покласти цьому край. Пам’ятайте, що найкращий час для побудови сім’ї саме зараз, тому налагодьте спілкування з цікавою для вас людиною.

Діва

Уникайте вічно незадоволених людей. У вівторок вони можуть вплинути не тільки на ваш настрій, а й на кар’єру. І самі, до речі, забудьте про нездужання і негативні емоції: зараз потрібно зібрати волю в кулак.

Терези

Скоріше займіться ремонтом. Зараз саме час для поліпшення якості життя. І не бійтеся витрат: 11 серпня може принести вам несподівані дивіденди. До речі, налагодивши побут, ви незабаром отримаєте приємний сюрприз.

Скорпіон

11 серпня у вас виникне непереборне бажання вирушити в подорож. Це природно, адже останнім часом вас оточувала рутина. Головне, не пошкодуйте грошей на хорошу страховку в турі ― неприємні події можуть усе зіпсувати!

Стрілець

Сьогодні настане переломний момент у ваших стосунках. Можливо, є сенс відмовитися від старих взаємин і відкрити для себе нову сторінку. До речі, уникайте лестощів ― у вашому оточенні є лицемірні недоброзичливці.

Козеріг

Козероги останнім часом явно налаштовані на флірт. А 11 серпня в їхньому житті цілком може з’явитися хтось особливий. Зверніть увагу на спокійну, впевнену в собі людину з вашого оточення.

Водолій

Займіться здоров’ям, зараз це надзвичайно важливо. У вівторок приділіть кілька годин заняттям спортом, приготуванню смачної їжі і здоровому сну. Зараз це стане вашою найкращою інвестицією в майбутнє.

Риби

Рибам потрібно бути уважними в питаннях здоров’я. Сьогодні дуже висока ймовірність постановки помилкового діагнозу чи інших лікарських помилок. Будьте пильні, інакше проблеми не змусять на себе чекати.

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