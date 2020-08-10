«Доктор Хаус»: що станеться в 9 і 10 серіях (анонс)

Сьогодні о 23:00 на телеканалі СТБ вийдуть 9 і 10 серії фільму «Доктор Хаус». Головний герой ― геніальний діагност, що володіє сильною натурою, часто порушує загальноприйняті норми і обстоює свої принципи лікування. Хаус очолює діагностичне відділення в навчальній лікарні. Через деякі особливості характеру його не можна назвати улюбленцем пацієнтів і колег ― він замкнутий, різкий і цинічний, схильний до бунтарства й мізантропії, але при цьому він профі. Що ж станеться в 9 і 10 серіях фільму «Доктор Хаус»?

У 9 серії знаменитий паралізований джазмен втрачає дихання під час музичного запису. Роботу команди дуже ускладнює те, що пацієнт підписав відмову від реанімації. У клініці з’являється чоловік, який заперечує, що страждає на діабет.

У 10 серії бездомна жінка непритомніє на нелегальній вечірці з наркотиками. Форман упевнений, що вона не заслуговує на лікування, і не погоджується з Вілсоном, який просить його зайнятися цим випадком. У клініку приходить багатодітна мати. Дві студентки вчаться у Хауса збирати анамнез.

У ролях: Г’ю Лорі, Ліза Еделстайн, Омар Еппс, Роберт Шон Леонард, Дженніфер Моррісон, Джессі Спенсер, Боббін Бергстром, Пітер Джейкобсон, Олівія Вайлд та ін.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ