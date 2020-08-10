Актриса детективного серіалу «Слід» Антоніна Хижняк зламала ногу. Про це стало відомо з відео, яке вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Деталі в матеріалі.
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На відео Антоніна лежить у лікарні, а лікарі тим часом накладають гіпс на ногу. Деталі події поки невідомі, проте можна припустити, що травми актриса зазнала серйозної.
«Не понтів зараді, але буває всяке. Мобільність обмежена, плани трохи змінилися, але з життя не випадаю, продовжую працювати і зберігати бадьорий дух. Зате я знаю, скільки прекрасних людей поруч, як важко втрачати самостійність і що таке «великий хрусь», — написала Антоніна в своєму Instagram.
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11 Авг 2017 в 2:06 PDT
Актриса також подякувала всім своїм підписникам і друзям за допомогу й пообіцяла, що продовжить роботу, незважаючи на травму.
У свою чергу фоловери побажали дівчині одужання, сил і терпіння.
Нагадаємо, Антоніна Хижняк виконує одну з головних ролей — капітана Червону — в детективному серіалі «Слід», прем’єра якого відбудеться вже цієї осені на телеканалі СТБ.
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