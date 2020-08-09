Гороскоп на тиждень з 10 по 17 серпня 2020 року розповість, які повороти долі і труднощі підготували зірки для кожного знака зодіаку. Чого краще уникати, а на що, навпаки, варто звернути увагу? Кому потрібно перестати використовувати людей у своїх корисливих цілях, а хто нарешті зможе розслабитися і відпочити? Детальніше читайте в гороскопі на тиждень з 10 по 17 серпня 2020 року від експертів СТБ.

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Гороскоп на тиждень — Овни

Цей тиждень мине під знаком роздумів, ви захочете зробити своє життя кращим. Однак у спробах щось змінити ризикуєте втратити близьку людину. Зірки радять не ухвалювати поспішних рішень і в критичній ситуації порадитися з друзями, у яких був уже подібний досвід.

Гороскоп на тиждень — Тельці

Цей тиждень принесе вам суцільні зміни. Події розвиватимуться з такою швидкістю, що іноді ви не встигатимете з цим упоратися. У середу може надійти пропозиція, від якої не варто відмовлятися, але зірки радять все ж підготувати для себе подушку безпеки. Може трапитися будь-що.

Гороскоп на тиждень — Близнюки

Цей тиждень мине дуже спокійно. Ви зможете гармонійно поєднати і відмінну роботу, і відпочинок, і навіть романтичну прогулянку з другою половинкою. На роботі на вас покладають великі надії. Однак і відповідальності буде більше. Не підведіть. Тому що в майбутньому на вас, можливо, чекає хороша надбавка до зарплати.

Гороскоп на тиждень — Раки

Ви всі сили вкладаєте в те, щоб заробити грошей. Ваша мета — подарувати своїй родині відпочинок. Однак у спробі заощадити інколи ви позбавляєте своїх близьких елементарних речей. На вихідних краще провести час зі своєю другою половинкою і допомогти їй.

Гороскоп на тиждень — Леви

Тиждень почнеться досить добре. Ви цілком спокійні. У питаннях кар’єри все йде дуже тихо і спокійно. У стосунках із коханою людиною все теж добре. Намагайтеся знайти час для себе. Можливо, вам варто задуматися про нове хобі. Вихідні присвятіть відпочинку і спілкуванню з близькими людьми.

Гороскоп на тиждень — Діви

На цьому тижні вам захочеться справжнього свята. Нарешті ви змогли прийняти всі подарунки долі і спробували повністю змінити своє життя. Але! Зірки радять не розповідати про свої плани іншим. Вас не тільки не зрозуміють, а й не підтримають. Тримайте все в собі.

Гороскоп на тиждень — Терези

Ви заплуталися. В голові стільки думок, що не зрозуміло, яке рішення потрібно ухвалити саме в цей момент. Щоб не помилитися, потрібно гарненько осмислити все, що сталося з вами останнім часом. Тільки не питайте поради у близьких. Ваша інтуїція підкаже, як правильно вчинити.

Гороскоп на тиждень — Скорпіони

У вашій голові з’явився план, який ви намагаєтеся втілити в реальність. Але поспіхом можете наробити дуже багато помилок. Ближче до середи ваші сили вичерпаються, але у вихідні близька людина врятує вас від нудьги.

Гороскоп на тиждень — Стрільці

Тиждень розпочнеться з бурхливих переживань. На вашу адресу надходитиме дуже багато претензій і, щоб упоратися з ними, потрібно взяти себе в руки. У четвер можете зустріти старого друга і чудово провести час. А ось на вихідних краще зайнятися прибиранням і закрити багато побутових питань.

Гороскоп на тиждень — Козероги

З понеділка вас почне приємно дивувати друга половинка. Тиждень сюрпризів вам забезпечений. Однак дуже багато людей не задоволені тим, що у вас усе виходить. Тому спробуйте нікому не розповідати про те, що у вас відбувається вдома. В роботі варто проявити уважність, щоб не помилитися.

Гороскоп на тиждень — Водолії

Ви занадто зациклилися на власних проблемах. Проте іноді ви не помічаєте, що вашим близьким потрібна підтримка. Озирніться навколо і спробуйте показати, що вам не все одно. Якщо зможете підтримати, то у відповідь отримаєте дуже багато подяки. Вихідні проведіть вдома і спокійно займіться прибиранням.

Гороскоп на тиждень — Риби

Іноді вас можуть запідозрити в меркантильності та підлості. Ви так сильно хочете хорошого життя, що зовсім не думаєте про те, як вас можуть сприймати інші. На роботі можуть виникнути невеликі проблеми через те, що ви занадто багато пліткуєте.

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