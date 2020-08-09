Гороскоп на 10 серпня 2020 року допоможе ухвалити правильне рішення. Що радять зірки кожному знаку зодіаку? Кому потрібно подбати про своє здоров’я, а хто має відпочити? Читайте гороскоп на 10 серпня від екстрасенсів СТБ.
Овен
Сьогодні зірки радять вам відпочити. Наситившись позитивною енергією, ви зможете очиститися від негативу і з новими силами йти в бій.
Телець
Зверніть особливу увагу на своє здоров’я. Не зайвим буде сходити на профілактичне обстеження. Подбайте про вітаміни і задумайтеся над тим, щоб зайнятися спортом.
Близнюки
Присвятіть день домашнім клопотам. Ви давно не робили генеральне прибирання. Є сенс зробити невелику перестановку. Це освіжить ваш інтер’єр і допоможе відчути себе більш комфортно.
Рак
У вас є невирішені проблеми. Ви стільки разів відкладали їх у довгий ящик, що зовсім забули про них. Однак, якщо зараз не виконати свої зобов’язання, то в майбутньому це може обернутися для вас великими неприємностями.
Лев
Несприятливий день для активного відпочинку. Краще проведіть його в тиші і спокої. Відпочиньте і подумайте над тим, чого ви хочете від життя.
Діва
Двоякий день. Вам доведеться витратити багато сил на вирішення дрібних проблем, які заварили зовсім не ви. Однак завдяки вашому терпінню все вийде.
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Терези
Зовсім пасивний день. Ви нічого не хочете робити. Ну й не треба. Проведіть увесь день на дивані або біля річки. Просто відпочиньте і почитайте хорошу книгу.
Скорпіон
У вашому житті може з’явитися людина, яку ви дуже давно не бачили. Однак зірки радять бути обережним. Люди можуть дуже змінюватися.
Стрілець
Ваша смілива поведінка і незалежність викликають невдоволення і заздрість в оточення. Забудьте про це і не звертайте уваги. Люди завжди пліткують. Живіть так, як хочете.
Козеріг
Складний період. Невирішені проблеми у стосунках із партнерами або близькою людиною потребуватимуть багато часу і сил. Візьміть паузу. Раптом усе вирішиться.
Водолій
День варто присвятити тільки собі. Забудьте про інтереси інших. Чого ви хочете самі? Ось і робіть так, як серце підказує.
Риби
День відпочинку і розваг. Покличте друзів і весело проведіть час. Хто знає, можливо, поруч буде людина, про яку ви давно мріяли.
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