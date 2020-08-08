Гороскоп на 9 серпня 2020 року допоможе визначитися з правильним рішенням. Кому варто подбати про почуття оточуючих, а хто може круто змінити своє життя? Читайте гороскоп на 9 серпня 2020 року від екстрасенсів СТБ.
Овен
Сьогодні хід подій залежить повністю від вас і вашого ставлення. Спробуйте впоратися зі своїми емоціями і налаштуйтеся на позитив.
Телець
Будьте уважні. Є шанс вляпатися в неприємності. Не вступайте в суперечки і плітки. Все одно потім залишитеся винними.
Близнюки
Ви налаштовані дуже рішуче. Однак у поспіху спробуйте не наробити помилок. Вірте у свої сили, і тоді у вас усе вийде.
Рак
Незважаючи на дрібні неприємності і негаразди, ви встигнете зробити все, що запланували. Вечір проведіть у колі сім’ї або з друзями. Гарний настрій вам гарантовано.
Лев
Сьогодні вам варто проявити обережність. Щоб не потрапити в халепу, краще йти перевіреним шляхом. Виконуйте всі прохання начальства.
Діва
Чудовий день. Усі задумані плани реалізуються без будь-якого зайвого втручання. У стосунках із коханою людиною тиша і спокій. Чекайте на приємний сюрприз і службове підвищення.
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Терези
Ви занадто багато очікуєте від оточення. Через це постійно нервуєте. Зірки радять розслабитися і просто плисти за течією.
Скорпіон
Сьогодні день краще присвятити тільки собі. Сходіть у салон, зробіть нову стрижку, придбайте яскравий одяг і сходіть увечері на прогулянку.
Стрілець
Зірки радять дуже обережно ставитися до грошей. Можливі невеликі фінансові труднощі. Однак, якщо ви будете планувати всі покупки, то кризи вдасться уникнути.
Козеріг
Ваша душа бажає свята, але здоровий глузд радить зупинитися. Будьте розсудливі. Зайві витрати вам зараз ні до чого.
Водолій
Через ваш егоїзм можуть постраждати близькі люди. Намагайтеся не заподіяти нікому болю, подумайте про почуття інших.
Риби
Ви стоїте на порозі нового життя. Зовсім скоро все перевернеться з ніг на голову. Головне ― не втрачайте голови.
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