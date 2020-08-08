Сьогодні глядачі телеканалу СТБ насолодилися переглядом 3 випуску головного сімейного шоу країни «Звана вечеря». Учасники шоу не на жарт змагалися за перемогу: готували неординарні страви і незабутні конкурси. Але хто ж став переможцем третього випуску проєкту «Звана вечеря»? Дізнайтеся просто зараз!

«Звана вечеря» продовжує дивувати героями, стравами і домашніми традиціями! Цього разу свою гостинність і кулінарні навички продемонстрував найбажаніший чоловік країни ― герой 10 сезону проєкту «Холостяк» Макс Михайлюк! Крім нього за перемогу в шоу змагалися ще три герої, які активно стежать за своїм здоров’ям: ексучасниця реаліті-шоу «Холостяк» Галина Присташ, світська левиця Світлана Вольнова та психолог-дієтолог Дмитро Компанієць.

Першою у себе приймала гостей яскрава і неперевершена Світлана Вольнова. Для своїх гостей вона приготувала закуску з гребінців «Заморський спокусник», для основної страви запекла жаб’ячі лапки і назвала її «Придворні цариці». А ось на десерт світська левиця приготувала шоколадний фондан з фруктами. Концепція вечора ― лакшері вечеря. Після трапези Світлана запропонувала гостям пограти в цікаву гру, яка дуже сподобалася учасникам шоу.

А ось вегетаріанець Дмитро Компанієць приготував незвичайну індійську вечерю. На його столі було безліч страв: закуска з сиру тофу «Священне приношення», рис зі спеціями як основна страва під назвою «Дари Лакшмі», і на десерт ― варіація тирамісу «Здійми мене до хмар». Для розваги Дмитро ставив учасникам шоу каверзні запитання, які не на жарт зачепили почуття гостей.

Найбажаніший холостяк країни Макс подав на закуску борщ «Нежданчик». Цікаво, що саме цю страву він готував уперше, за рецептом з інтернету. На основне він пригощав запеченою камбалою «Жертва сірководню», а на десерт ― чізкейком «Кров з молоком». Але те, що особливо запам’яталося гостям, ― маленька помилка самого Макса. Для принципового вегетаріанця Дмитра пілот подав борщ, приготовлений на бульйоні з… м’яса!

Галина Присташ дуже ретельно підійшла до підготовки званої вечері. На закуску дівчина приготувала восьминога «Туфелька Попелюшки», основною стравою була фуа-гра «Заборонена примха», а десертом ― сир маскарпоне з фруктами під назвою «Поцілунок принцеси». До розваги Галя підійшла по-творчому: всі гості малювали картину, яку зрештою господиня віддала Дмитру.

Наприкінці програми учасники дізналися, хто став переможцем 3 випуску шоу «Звана вечеря». Найбільше балів за смак страв і розваги набрала Світлана Вольнова!

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