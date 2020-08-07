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«Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 08.08.2020

07.08.2020

8 серпня о 9:30 в ефір телеканалу СТБ вийде черговий випуск улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник  розкажуть про те, як Павлу і Марині Зібровим вдалося щасливо прожити у шлюбі 25 років, а також покажуть бекстейдж підготовки до автоконцерту українського гурту «БEZОбмежень». Детальніше читайте в матеріалі.

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Більше на тему: «Неймовірна правда про зірок»: Що ховає у своїй сумочці Ірина Федишин

У випуску від 8 серпня 2020 року проєкту «Неймовірна правда про зірок» ви дізнаєтеся:

  • Як учасники гурту «БEZОбмежень» готуються до унікального автоконцерту.
  • Як зірки обирають нянь для своїх дітей? Хто вони — жінки, які виховують дітей селебріті?
  • Неймовірну історію солістки гурту «KAZKA» — дівчини, яка хоче, щоб її любили і сприймали такою, яка вона є.
  • Як прожити в шлюбі 25 років і не вбити одне одного: секрет подружжя Зібрових.
  • Хто із зірок пропагує бодіпозитив?

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 08.08.2020

Неймовірна правда про зірок випуск від 08.08.2020: як Павлу і Марині Зібровим вдалося щасливо прожити в шлюбі 25 років, а також як проходить підготовка до автоконцерту українського гурту БEZОбмежень

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